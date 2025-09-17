Il 17 settembre 1976 il debutto dello Space Shuttle Enterprise

Il 17 settembre 1976, a Palmdale, in California, il mondo assistette alla presentazione ufficiale del primo Space Shuttle della NASA: l’Enterprise. Migliaia di persone, insieme a personalità politiche e scientifiche, presenziarono a quello che fu considerato un evento storico. Per la prima volta, il programma spaziale statunitense mostrava al pubblico il prototipo destinato a inaugurare una nuova era nell’esplorazione spaziale. L’Enterprise, battezzato così in onore della celebre nave stellare della serie televisiva Star Trek, non era progettato per volare nello Spazio. La sua funzione era quella di banco di prova per i test atmosferici e per le operazioni di atterraggio. Proprio grazie a questi collaudi, la NASA avrebbe potuto verificare la resistenza aerodinamica del veicolo e perfezionare le manovre necessarie ai futuri voli orbitali.

L’arrivo dello Shuttle rappresentò un cambio radicale di paradigma: non più capsule monouso, ma un veicolo riutilizzabile, concepito per decolli verticali e atterraggi simili a quelli di un aereo. Pur non avendo mai lasciato l’atmosfera terrestre, l’Enterprise aprì la strada a navette come Columbia e Discovery, che avrebbero scritto pagine decisive nella conquista dello Spazio.