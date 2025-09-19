Il 19 settembre 1783 i fratelli Montgolfier presentano l’aerostato, verrà chiamato “mongolfiera”

mongolfiera versailles

Oggi, 19 settembre 2025, ricorre l’anniversario della presentazione del primo aerostato ad aria calda dei fratelli Montgolfier, avvenuta il 19 settembre 1783 nei giardini di Versailles. Alla presenza di re Luigi XVI e della corte, Joseph-Michel e Jacques-Étienne Montgolfier riuscirono a far sollevare da terra un grande pallone di seta e carta, riempito con aria calda prodotta da un braciere. L’esperimento fu accompagnato da un equipaggio del tutto insolito: una pecora, un’anatra e un gallo, scelti come pionieri del volo per verificare gli effetti dell’aria rarefatta sugli esseri viventi.

Il pallone, che avrebbe poi preso il nome di “mongolfiera”, si alzò in cielo davanti a una folla entusiasta e atterrò a pochi km di distanza, con gli animali incolumi. Fu il primo passo di una rivoluzione che avrebbe condotto l’uomo, pochi mesi dopo, a sperimentare il volo in prima persona.

A 242 anni di distanza, la mongolfiera rimane simbolo di ingegno e coraggio, ma anche dell’inizio di un lungo percorso che porterà l’umanità dalle prime ascensioni nei cieli fino alle più ambiziose esplorazioni dello Spazio.

