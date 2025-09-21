Il 21 settembre 2001 Deep Space 1 sorvola la cometa Borrelly

Il 21 settembre 2001 la sonda Deep Space 1 della NASA ha realizzato un’impresa storica, passando a soli 2.200 km dal nucleo della cometa 19P/Borrelly. L’incontro, preparato da mesi di calcoli e manovre, ha permesso agli scienziati di osservare da vicino uno degli oggetti più enigmatici del Sistema Solare. Deep Space 1, lanciata nel 1998 come missione sperimentale per testare nuove tecnologie, non era nata per un simile traguardo. Dopo aver validato sistemi innovativi come la propulsione a ioni, la sonda venne indirizzata verso Borrelly, offrendo così un’opportunità unica di studio.

Durante il sorvolo, le telecamere e gli strumenti scientifici hanno trasmesso immagini ravvicinate e dati preziosi. Le osservazioni hanno mostrato un nucleo allungato e scuro, con getti di gas e polveri che si sprigionavano dalla superficie. Le misure hanno confermato la composizione ricca di materiali primitivi, residui della formazione del Sistema Solare.

Il sorvolo non solo ha ampliato la conoscenza sulle comete, ma ha dimostrato l’affidabilità di tecnologie che saranno fondamentali per le future missioni interplanetarie.