Il 22 settembre 1792 in Francia iniziava il “Vendemmiaio”

Il 22 settembre 1792 segna una data cruciale nella storia europea: in Francia, l’abolizione della monarchia e la proclamazione della Repubblica coincisero con l’introduzione di un nuovo sistema di misura del tempo, il calendario rivoluzionario. Quel giorno divenne il 1° Vendemmiaio dell’Anno I, inaugurando un’era destinata a rompere con il passato monarchico e religioso. La scelta non fu casuale. Il 22 settembre era anche l’equinozio d’autunno, simbolo di equilibrio e di rinnovamento naturale, perfetto per sancire la nascita di un ordine politico fondato sull’uguaglianza e sulla sovranità popolare.

L’Assemblea Nazionale, reduce dalla vittoria di Valmy contro le truppe prussiane, intese così rafforzare l’idea di una “nuova epoca” non solo politica ma anche culturale, in cui persino i giorni e i mesi dovevano riflettere i valori della Rivoluzione.

Il calendario repubblicano, con i suoi mesi dai nomi legati ai cicli agricoli – come Vendemmiaio, Brumaio o Fiorile – cercava di liberare il tempo dal peso della tradizione cristiana. Pur durando solo poco più di un decennio, rimane uno dei simboli più affascinanti dell’audacia rivoluzionaria. Quella giornata del 1792, dunque, non segnò soltanto la nascita della Repubblica francese, ma anche l’inizio di un nuovo modo di misurare la storia.