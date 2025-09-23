Il 23 settembre 1122 il Concordato di Worms,la fine della lotta per le investiture

Il 23 settembre 1122 è una data cruciale nella storia d’Europa: a Worms, in Germania, venne firmato l’accordo che pose fine alla lunga e aspra Lotta per le Investiture, il conflitto che per oltre cinquant’anni aveva contrapposto il Papato e l’Impero. La disputa verteva sul diritto di nominare vescovi e abati, figure centrali non solo nella vita religiosa ma anche in quella politica ed economica del Medioevo. Gli imperatori tedeschi rivendicavano il potere di investire i prelati, mentre i papi difendevano l’autonomia della Chiesa da ingerenze laiche. Lo scontro, esploso con Gregorio VII ed Enrico IV, aveva portato a guerre civili, scomuniche e umiliazioni, come la celebre penitenza di Canossa del 1077.

Con il Concordato di Worms si raggiunse finalmente un compromesso: l’imperatore Enrico V rinunciava al diritto di conferire anelli e pastorali, simboli spirituali del potere ecclesiastico, ma manteneva la possibilità di concedere titoli e beni feudali con lo scettro, riconoscendo così un ruolo laico nell’elezione dei vescovi. Il papa Callisto II otteneva la prevalenza in campo religioso, pur accettando una collaborazione con l’autorità imperiale.

L’accordo non solo pacificò momentaneamente i rapporti tra Chiesa e Impero, ma gettò le basi per la separazione delle sfere politica e religiosa, segnando una tappa decisiva nello sviluppo delle istituzioni medievali europee.