Il 25 settembre 1992 il lancio di Mars Observer, il sogno interrotto della NASA

Il 25 settembre 1992 la NASA lanciò dalla base di Cape Canaveral il satellite Mars Observer, una delle missioni più ambiziose dell’epoca dedicata all’esplorazione del Pianeta Rosso. Il progetto, costato circa un miliardo di dollari, aveva l’obiettivo di studiare con strumenti avanzati la superficie, l’atmosfera e il campo magnetico di Marte, fornendo dati cruciali per la comprensione della sua evoluzione geologica e climatica. Il veicolo spaziale, sviluppato a partire da piattaforme utilizzate per satelliti di osservazione terrestre, rappresentava un passo importante nella strategia statunitense di ritorno verso Marte dopo il successo delle sonde Viking degli anni ’70. Grazie a camere ad alta risoluzione e spettrometri sofisticati, Mars Observer avrebbe dovuto mappare il pianeta con una precisione mai raggiunta prima.

Tuttavia, la missione entrò nella storia non tanto per i risultati scientifici, quanto per la sua drammatica conclusione. Il 21 agosto 1993, 3 giorni prima dell’ingresso nell’orbita marziana, la NASA perse improvvisamente i contatti con il satellite. Nonostante numerosi tentativi, non fu mai possibile ristabilire la comunicazione.

Il fallimento del Mars Observer segnò una dura battuta d’arresto per il programma marziano, ma fornì lezioni fondamentali che sarebbero state preziose per le missioni successive, come Mars Global Surveyor e Mars Odyssey.