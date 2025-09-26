Il 26 settembre 1997 un terremoto colpisce il cuore d’Italia, dramma tra Umbria e Marche

Il 26 settembre 1997 alle 02:33 un terremoto magnitudo 5.7 colpisce il Centro Italia, lungo l’asse della dorsale montuosa degli Appennini, tra Umbria e Marche. Alle 11:40 un nuovo sisma magnitudo 6 aggrava lo scenario. Ha così inizio una sequenza sismica che interessa per mesi Umbria e Marche, con migliaia di scosse localizzate in una fascia compresa a Nord tra Gualdo Tadino e Nocera Umbra e a Sud tra Sellano e Norcia. Alcune di queste recano ulteriori danni a questi territori, ricchi di arte e storia.

Complessivamente, le vittime sono 11, i Comuni interessati dall’emergenza 48. Danni significativi si registrano in Umbria ad Assisi, Gubbio, Foligno, Norcia, Valfabbrica, Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Sellano e, nelle Marche, a Serravalle del Chienti, Camerino, Fiordimonte e Castelsantangelo sul Nera.

I danni e le perdite al patrimonio storico-artistico delle regioni coinvolte sono enormi: dalla cima del campanile della cattedrale di Foligno alla storica torre di Nocera Umbra, dai musei locali ai teatri storici. Nell’immaginario collettivo questa emergenza è legata al crollo della volta affrescata della Basilica superiore del complesso francescano di Assisi.