Il 27 settembre 1997 il primo rover marziano Mars Pathfinder conclude la sua missione

Il 27 settembre 1997 si è ufficialmente conclusa la straordinaria avventura di Mars Pathfinder, la missione NASA che ha portato per la prima volta un rover a muoversi sulla superficie di Marte. Lanciato nel dicembre 1996 e atterrato il 4 luglio 1997 nella regione di Ares Vallis, il lander e il piccolo rover Sojourner hanno cambiato per sempre il modo di esplorare il Pianeta Rosso. Progettata come missione dimostrativa a basso costo, Pathfinder aveva l’obiettivo di testare nuove tecnologie di atterraggio e mobilità. Il successo ha superato ogni aspettativa: Sojourner, dal peso di appena 10,6 kg, ha percorso più di 100 metri, analizzando rocce e suolo con i suoi strumenti scientifici. Le immagini e i dati inviati hanno permesso agli scienziati di studiare la geologia marziana.

Doveva durare poche settimane, ma la missione ha continuato a trasmettere informazioni per quasi 3 mesi. L’ultimo contatto radio risale al 27 settembre 1997, quando improvvisamente si interruppe ogni comunicazione con la Terra.

Mars Pathfinder ha aperto la strada a missioni più complesse come Spirit, Opportunity e Curiosity. Il suo lascito resta un simbolo di innovazione e di curiosità scientifica: il primo passo dell’umanità nella lunga esplorazione robotica di Marte.