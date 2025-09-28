Il 28 settembre 1928 scoperta che rivoluzionò la medicina: Alexander Fleming e la penicillina

Il 28 settembre 1928 il biologo scozzese Alexander Fleming, ricercatore presso il St. Mary’s Hospital di Londra, compì una delle scoperte più rivoluzionarie della medicina moderna: la penicillina. L’episodio avvenne quasi per caso, quando Fleming notò che una coltura di stafilococchi, lasciata incustodita nel suo laboratorio, era stata contaminata da una muffa. Attorno a quest’ultima i batteri risultavano inattivi. Approfondendo l’osservazione, il biologo comprese che quella muffa – il Penicillium notatum – produceva una sostanza in grado di uccidere molti batteri comuni senza danneggiare i tessuti umani.

La penicillina aprì la strada alla nascita degli antibiotici, cambiando radicalmente il corso della medicina e salvando milioni di vite. Prima della sua introduzione, infezioni oggi considerate banali potevano rivelarsi letali. Solo negli anni ’40, grazie ai lavori di Howard Florey e Ernst Chain, la sostanza fu isolata e prodotta su larga scala, diventando un’arma decisiva durante la II Guerra Mondiale.

La scoperta di Fleming rappresenta uno dei più significativi esempi di come osservazione, curiosità e spirito scientifico possano trasformare un evento fortuito in un progresso epocale. La penicillina rimane ancora oggi il simbolo della lotta contro le malattie infettive.