Il 28 settembre 2003 l’Italia al buio per il più grande blackout della sua storia

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003, l’Italia visse uno degli episodi più singolari della sua storia recente: un blackout colossale che lasciò il Paese quasi interamente senza energia elettrica per diverse ore. Alle 03:27 del mattino, un guasto partito dalla linea svizzera del Lucomagno innescò una catena di disservizi che, nel giro di pochi minuti, spense luci, treni, aerei e semafori da Nord a Sud. Le conseguenze furono immediate. Centinaia di persone rimasero bloccate in ascensori, gli ospedali dovettero affidarsi ai generatori di emergenza, mentre la circolazione stradale si trasformò in un caos, aggravato dalla pioggia battente. A Roma, in concomitanza con la prima edizione della Notte Bianca, circa mezzo milione di cittadini e turisti si ritrovarono improvvisamente immersi nell’oscurità.

Il ritorno alla normalità fu lento e differenziato: l’energia tornò al Nord già in mattinata, mentre il Centro e il Sud dovettero attendere il pomeriggio; Sicilia e Calabria riacquistarono la luce soltanto in serata.

Il blackout del 2003 rimane un simbolo della fragilità delle reti interconnesse europee, ma anche un monito sull’importanza della cooperazione, per evitare che un singolo guasto possa paralizzare un intero Paese.