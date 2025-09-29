Il 29 settembre 1988 lo Space Shuttle torna a volare dopo il disastro del Challenger

Il 29 settembre 1988 la NASA ha segnato una nuova tappa nella sua storia: dopo oltre 2 anni di sospensione, la navetta spaziale Discovery è tornata a volare, riportando fiducia nel programma Space Shuttle duramente colpito dal disastro del Challenger del 28 gennaio 1986. Quel tragico incidente, costato la vita a 7 astronauti, aveva imposto una profonda revisione tecnica e organizzativa. La commissione d’inchiesta aveva evidenziato carenze strutturali e di comunicazione interna, spingendo l’agenzia spaziale americana a rivedere procedure di sicurezza, progettazione dei razzi e criteri decisionali.

Il lancio di Discovery, avvenuto dal Kennedy Space Center in Florida, è stato seguito con trepidazione in tutto il mondo. A bordo, 5 astronauti con il compito di mettere in orbita un satellite per comunicazioni e di testare nuovi sistemi. Tutto si è svolto regolarmente, dimostrando la solidità dei miglioramenti apportati e l’impegno della NASA nel riconquistare la fiducia del pubblico e della comunità scientifica.

La missione non rappresenta solo un ritorno alle operazioni, ma anche un segnale di resilienza. Per molti osservatori, il volo di Discovery incarna la capacità di superare la tragedia e di rilanciare l’esplorazione spaziale americana verso nuove sfide.