Il 29 settembre 1995 Clinton rompe il silenzio e conferma l’esistenza dell’Area 51

Il 29 settembre 1995 il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ha ammesso ufficialmente, per la prima volta, l’esistenza della base militare nota come “Area 51”, alimentando un dibattito che da decenni divide opinione pubblica, studiosi e appassionati di misteri. La dichiarazione è arrivata nel contesto di una controversia legale sollevata da ex dipendenti che denunciavano rischi ambientali derivanti da test condotti all’interno della struttura. Fino a quel momento, i governi americani avevano sempre evitato di riconoscere pubblicamente l’installazione, lasciando che attorno al nome “Area 51” proliferassero teorie su extraterrestri, astronavi e segreti indicibili.

Clinton ha precisato che la base, situata nel deserto del Nevada, è utilizzata per lo sviluppo e la sperimentazione di velivoli e tecnologie avanzate, sottolineando la necessità di mantenere riservatezza su progetti legati alla sicurezza nazionale. Tuttavia, la semplice conferma della sua esistenza ha avuto un forte impatto mediatico, riaccendendo l’interesse globale.