Il 30 settembre 1935 l’inaugurazione della Diga Hoover, la grande diga sul Colorado

Il 30 settembre 1935 è stata inaugurata ufficialmente la Diga Hoover, la più imponente opera di ingegneria idraulica mai realizzata negli Stati Uniti. L’imponente struttura in cemento, alta oltre 220 metri e lunga quasi 400, sbarra il fiume Colorado nel Black Canyon, al confine tra Nevada e Arizona, dando vita al vasto bacino artificiale del lago Mead. La cerimonia è stata presieduta dal presidente Franklin D. Roosevelt, migliaia di cittadini e autorità. L’opera, iniziata nel 1931, ha richiesto anni di lavoro incessante e l’impiego di migliaia di operai, diventando un simbolo della capacità americana di reagire alle difficoltà della Grande Depressione.

La Diga Hoover non è solo una meraviglia tecnica, ma anche una risorsa fondamentale, fornendo energia elettrica a gran parte del Sud/Ovest, regolando le piene del fiume e garantendo acqua preziosa per l’agricoltura e lo sviluppo urbano in aree desertiche come Las Vegas e Los Angeles.