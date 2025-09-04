Il 4 settembre 1882 la nascita della luce elettrica: Edison inaugura la prima rete di illuminazione

MeteoWeb

Il 4 settembre 1882 Thomas Alva Edison, l’inventore americano già celebre per la lampadina a incandescenza, ha acceso ufficialmente la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. L’impianto, installato nel quartiere di Lower Manhattan, ha iniziato a fornire energia a circa sessanta utenze, tra abitazioni e attività commerciali, illuminando le strade e le vetrine della città con una luce stabile e brillante. Il cuore del sistema è la centrale elettrica di Pearl Street, alimentata a carbone, capace di distribuire corrente continua attraverso una rete di cavi sotterranei. Per i cittadini, abituati finora alla fioca luce di lampade a gas o a olio, l’esperienza è stata sorprendente: un’illuminazione uniforme, sicura e più pulita rispetto ai metodi tradizionali.

L’esperimento di Pearl Street ha segnato l’avvio della rivoluzione elettrica, destinata a trasformare radicalmente le città e le abitudini dell’umanità.