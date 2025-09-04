Il 4 settembre 1998 nasceva Google, il rivoluzionario motore di ricerca

MeteoWeb

Il 4 settembre 1998, in un piccolo garage californiano ha preso vita una delle avventure tecnologiche più influenti della nostra epoca. In questa data, Larry Page e Sergey Brin, giovani studenti di Stanford, hanno fondato ufficialmente la società Google Inc., con l’obiettivo di organizzare e rendere accessibili le immense informazioni presenti su Internet. Il progetto era nato 3 anni prima, quando i ricercatori hanno sviluppato un innovativo algoritmo capace di classificare le pagine web in base alla loro rilevanza, introducendo il concetto di “PageRank”. Da quell’intuizione è scaturito un motore di ricerca più rapido, preciso e affidabile rispetto ai sistemi allora disponibili, in grado di rivoluzionare il modo in cui gli utenti navigano nel crescente oceano digitale.

All’inizio, Google contava soltanto un server improvvisato e un’interfaccia essenziale, ma la sua efficacia ha rapidamente attirato attenzione e capitali. L’avvio di Google non rappresenta soltanto la nascita di una nuova impresa tecnologica: segna l’inizio di un cambiamento epocale nel rapporto tra l’uomo e l’informazione globale.