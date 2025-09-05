Il 5 settembre 1977 iniziava il viaggio infinito di Voyager 1

Il 5 settembre 1977 la NASA lanciava Voyager 1, una sonda destinata a cambiare per sempre la nostra comprensione del Sistema Solare. Progettata inizialmente per una missione di 5 anni, la sonda ha superato ogni aspettativa, trasformandosi in un simbolo dell’esplorazione spaziale umana. Voyager 1 ha sorvolato Giove nel 1979 e Saturno nel 1980, regalando immagini mozzafiato delle loro lune e anelli. Scoperte epocali, come i vulcani attivi su Io o l’atmosfera complessa di Titano, hanno rivoluzionato l’astrofisica planetaria. Dopo aver completato la sua “missione primaria”, la sonda continua a viaggiare verso i confini dello Spazio interstellare.

Nel 2012 Voyager 1 ha superato l’eliosfera, diventando il primo oggetto costruito dall’uomo a entrare nello Spazio interstellare. Oggi si trova a oltre 25 miliardi di km dalla Terra, comunicando ancora con gli scienziati tramite segnali radio debolissimi ma preziosi.

A bordo porta anche il celebre “Golden Record”, un disco d’oro contenente suoni, immagini e musiche della Terra, pensato come messaggio universale per eventuali civiltà extraterrestri. Voyager 1 continua così a rappresentare non solo un trionfo della scienza, ma anche un testamento poetico della curiosità e dell’ingegno umano.