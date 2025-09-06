Il 6 settembre 1492 Cristoforo Colombo lascia La Gomera: l’inizio di una traversata storica

Il 6 settembre 1492, dal porto di San Sebastián de La Gomera, nelle Isole Canarie, Cristoforo Colombo salpò con le sue 3 caravelle – la Niña, la Pinta e la Santa María – segnando l’inizio della traversata che avrebbe cambiato il corso della storia. Dopo aver lasciato Palos de la Frontera il 3 agosto, la sosta alle Canarie si era resa necessaria per riparazioni e rifornimenti. La Gomera divenne così l’ultimo avamposto europeo prima del grande salto nell’ignoto. L’impresa, sostenuta dai sovrani di Castiglia e Aragona, era animata dall’idea di raggiungere le Indie navigando verso occidente, ipotesi che all’epoca molti consideravano azzardata. Colombo, invece, era convinto della fattibilità del viaggio e del valore delle nuove rotte commerciali.

Nessuno poteva immaginare che quell’uscita dal porto di La Gomera avrebbe portato, poco più di un mese dopo, allo sbarco nelle isole caraibiche e all’apertura di una nuova era di scoperte, incontri e conflitti che avrebbero trasformato il mondo conosciuto.