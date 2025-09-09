Il 9 settembre 1975 il lancio di Viking 2 verso Marte

Il 9 settembre 1975, dalla base di Cape Canaveral, in Florida, la NASA lanciò la sonda Viking 2, gemella della Viking 1 partita poche settimane prima. Obiettivo della missione: raggiungere Marte, studiarne la superficie e cercare eventuali tracce di vita. Il programma Viking rappresentò all’epoca una delle sfide tecnologiche più ambiziose degli Stati Uniti. Ogni sonda era composta da un orbiter, destinato a mappare il pianeta dall’alto, e da un lander, progettato per posarsi sul suolo marziano. Dopo un viaggio di quasi un anno, Viking 2 entrò nell’orbita di Marte nell’agosto 1976 e il 3 settembre dello stesso anno il suo modulo di discesa atterrò con successo nell’Utopia Planitia, una vasta pianura dell’emisfero settentrionale.

La missione restituì immagini inedite e dettagliatissime della superficie marziana, analizzò il suolo e condusse esperimenti biologici pionieristici. Pur senza prove definitive di vita, i dati raccolti aprirono nuove prospettive scientifiche e gettarono le basi per le esplorazioni future.