Il cargo russo Progress 93 in rotta verso la ISS: a bordo 2,8 tonnellate di rifornimenti

Dopo 2 giorni di viaggio nello Spazio, il cargo automatico russo Progress 93 si prepara oggi ad attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L’operazione è prevista per le 19:27 ora italiana presso il modulo di servizio Zvezda, cuore del segmento russo dell’avamposto orbitale. Il veicolo, lanciato l’11 settembre dal cosmodromo di Bajkonur in Kazakistan a bordo di un razzo Soyuz, trasporta circa 2,8 tonnellate di rifornimenti: viveri, propellente e altri materiali necessari per sostenere l’equipaggio della missione Expedition 73.

Il volo si è svolto regolarmente: i booster laterali si sono sganciati dopo un minuto e 58 secondi, mentre il primo stadio ha completato la sua combustione poco sotto i 5 minuti di missione, permettendo al modulo superiore di inserire correttamente il cargo in orbita.

Se l’attracco procederà come pianificato, Progress 93 rimarrà agganciata alla Stazione per circa 6 mesi, diventando un magazzino orbitante a disposizione degli astronauti. Al termine della missione, il veicolo sarà riempito con i rifiuti accumulati a bordo della ISS e distrutto in un rientro controllato nell’atmosfera terrestre.

Le navette Progress rappresentano da decenni un tassello essenziale del rifornimento orbitale, affiancando i veicoli americani, europei e giapponesi.