Il Cervino imbiancato dalla neve: alba bianca a Plain Maison

Questa mattina Plain Maison, ai piedi del Cervino, si è risvegliata imbiancata dalla neve autunnale. Il calo termico in quota, accentuato dalla perturbazione che continua a interessare l’Italia, ha favorito le nevicate. La perturbazione che interessa il Paese da giorni continua a portare maltempo, con piogge diffuse che oggi, mercoledì 24 settembre, si estenderanno anche a gran parte del Sud. Il rischio di temporali localmente intensi resta alto, con possibili criticità legate a fenomeni violenti e repentini.

