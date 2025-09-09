Il clima nell’estate 2025, il report Copernicus: Europa spaccata tra siccità, incendi e piogge torrenziali

“Agosto 2025 è stato il terzo agosto più caldo mai registrato a livello globale“. Il servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (C3S), gestito dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termo (ECMWF) per conto della Commissione Europea e finanziato dall’UE, ha pubblicato il nuovo bollettino climatico mensile che riporta i cambiamenti osservati nelle temperature globali della superficie terrestre e marina, nell’estensione del ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. Inoltre, il bollettino include dati salienti sull’estate boreale (giugno-luglio-agosto). La maggior parte dei risultati riportati si basa sul set di dati di rianalisi ERA5, che utilizza miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche di tutto il mondo.

Agosto 2025 – Temperatura dell’aria e della superficie del mare

Temperatura globale

L’agosto 2025 è stato il terzo agosto più caldo a livello globale, con una temperatura media dell’aria superficiale ERA5 di 16,60°C, 0,49°C in più rispetto alla media di agosto del periodo 1991-2020;

Agosto 2025 è stato 0,22°C più fresco rispetto ai due mesi di agosto più caldi mai registrati, nel 2023 e nel 2024;

Agosto 2025 è stato di 1,29°C superiore alla media stimata del periodo 1850-1900, utilizzata per definire il livello preindustriale;

Il periodo di 12 mesi tra settembre 2024 e agosto 2025 è stato 0,64°C al di sopra della media 1991-2020 e 1,52°C al di sopra del livello preindustriale.

“Agosto 2025 è stato il terzo agosto più caldo mai registrato a livello globale. Nell’Europa sud-occidentale, il mese ha portato la terza grande ondata di caldo dell’estate, accompagnata da incendi eccezionali. Con l’oceano mondiale che rimane insolitamente caldo, questi eventi sottolineano non solo l’urgenza di ridurre le emissioni, ma anche la necessità cruciale di adattarsi a estremi climatici più frequenti e intensi“, ha affermato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima presso l’ECMWF.

Temperatura in Europa e in altre regioni

La temperatura media sulla superficie terrestre europea per l’agosto 2025 è stata di 19,46°C, 0,30°C in più rispetto alla media di agosto del periodo 1991-2020, lasciando il mese fuori dai 10 agosti più caldi mai registrati;

l’Europa occidentale ha registrato le temperature dell’aria al di sopra della media più pronunciate d’Europa. La penisola iberica e la Francia sud-occidentale sono state particolarmente colpite da condizioni di ondata di calore;

gran parte dell’Europa settentrionale, tra cui la Fennoscandia, gli Stati baltici, la Bielorussia e la Polonia, ha registrato temperature inferiori alla media;

al di fuori dell’Europa, le temperature sono state più alte della media in Siberia, in alcune parti dell’Antartide, in Cina, nella penisola coreana, in Giappone e in Medio Oriente;

le temperature sono state più basse della media nella maggior parte dell’Australia, mentre condizioni climatiche miste si sono verificate in Nord America, Sud America e Sudafrica.

Temperatura della superficie del mare

La temperatura media della superficie del mare (SST) per agosto 2025 tra 60°S e 60°N è stata di 20,82°C, il terzo valore più alto mai registrato per il mese, 0,16°C al di sotto del record di agosto 2023;

la maggior parte del Pacifico settentrionale ha registrato SST ben al di sopra della media, con picchi record raggiunti in alcune aree. Al contrario, le SST sono state vicine o inferiori alla media 1991-2020 nel Pacifico equatoriale centrale e orientale, riflettendo le condizioni di neutralità dell’ENSO;

intorno all’Europa si sono registrate ancora SST record in un’area dell’Atlantico settentrionale a ovest della Francia e del Regno Unito. Le SST nel Mediterraneo sono state miste e molto meno estreme rispetto all’agosto 2024.

Dati stagionali per la temperatura globale

La temperatura media globale per l’estate boreale 2025 (da giugno ad agosto) è stata la terza più alta mai registrata, 0,47°C al di sopra della media 1991-2020, ed è stata più fresca solo rispetto alle estati boreali del 2023 e del 2024;

le temperature in tutto il mondo sono state per lo più superiori alla media, specialmente nell’emisfero settentrionale. Le anomalie positive più grandi sono state registrate in Asia, mentre notevoli anomalie negative si sono verificate in Sud America e in Australia.

Dati stagionali per la temperatura europea

L’Europa ha avuto la sua quarta estate più calda mai registrata , con 0,90°C in più rispetto alla media 1991-2020;

, con in più rispetto alla media 1991-2020; Le temperature estive sono state superiori alla media in quasi tutto il continente europeo, con la sola eccezione di alcune parti dell’Europa orientale. Sono state più elevate della media nelle zone occidentali dell’Europa, nell’Europa sud-orientale e in Turchia.

Agosto 2025 – Dati sul ghiaccio marino

Mentre il ghiaccio marino artico si avvicina alla sua estensione minima annuale, prevista per settembre, l’estensione media nell’agosto 2025 è stata del 12% inferiore alla media del periodo 1991-2020, l’ottava estensione di agosto più bassa mai registrata. Questa anomalia è stata significativamente inferiore rispetto al record di agosto 2012, quando l’estensione fu del 22% inferiore alla media, l’anno in cui si raggiunse il minimo storico di settembre. A livello regionale, le concentrazioni di ghiaccio marino al di sotto della media sono state più pronunciate nel settore artico europeo, a nord delle Svalbard e della Terra di Francesco Giuseppe. L’estensione del ghiaccio marino antartico è stata del 7% inferiore alla media, la terza più bassa mai registrata per il mese, una posizione simile a quelle osservate a giugno e luglio. Le anomalie nella concentrazione di ghiaccio marino intorno all’Antartide hanno continuato a mostrare aree alternate di concentrazioni superiori e inferiori alla media, modellate dal posizionamento dei sistemi di alta e bassa pressione intorno al continente.

Agosto 2025 – Dati idrologici

Nell’agosto 2025, le condizioni sono state più secche della media in gran parte dell’Europa occidentale, centrale e meridionale, nonché nella Svezia più meridionale, nella Russia nord-occidentale e in parte della Finlandia. Le regioni del sud del continente hanno subito incendi boschivi significativi. Al contrario, le condizioni sono state più umide della media nella Spagna nord-orientale, nella Francia meridionale e in Germania, Svizzera, gran parte d’Italia, nelle coste settentrionali e orientali dell’Adriatico, in gran parte della Scandinavia e in una vasta regione dell’Europa orientale. Nell’agosto 2025, le condizioni sono state più secche della media negli Stati Uniti occidentali, centrali e orientali e in gran parte del Canada, nella Russia settentrionale, in alcune parti dell’Asia centrale e orientale, in alcune parti dell’Africa meridionale, così come in ampie regioni del Sud America extratropicale. Le condizioni sono state più umide della media nel Nord America sud-orientale e nord-occidentale, a nord del Corno d’Africa, nella penisola arabica meridionale, a nord del subcontinente indiano, in alcune parti della Cina, del Giappone, dell’Australia sud-occidentale e sud-orientale, e in alcune parti del Sud America meridionale.

Dati salienti stagionali

L’estate 2025 in Europa ha visto condizioni prevalentemente più secche della media in gran parte delle zone occidentali e meridionali del continente, nonché nei Balcani e nelle regioni del Mar Nero, e in alcune parti della Scandinavia, della Finlandia e della Russia nord-occidentale.

L’Italia settentrionale, la Spagna più orientale, la costa adriatica, gran parte dell’Islanda, alcune parti della Scozia, della Francia e della Fennoscandia e una vasta regione che comprende gli Stati baltici, la Bielorussia, l’Ucraina settentrionale e parte della Russia sono state più umide della media.

Al di fuori dell’Europa, da giugno ad agosto 2025, le condizioni sono state prevalentemente più secche della media in gran parte del Nord America occidentale e in alcune parti di quello orientale, a nord dell’India e nella Cina più orientale e in Giappone, così come in Cile.

Condizioni più umide della media sono state osservate principalmente negli Stati Uniti centrali e sud-orientali, in alcune parti della Russia, del Pakistan, e in alcune regioni della Cina, così come in alcune aree del Brasile, dell’Argentina, di alcune parti dell’Africa meridionale e dell’Australia sud-orientale.