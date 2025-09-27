Il decreto energia pronto per il via: focus su data center e aree idonee

“Il decreto energia con una serie di articoli è praticamente pronto. Stiamo aspettando valutando perché potrebbero ancora agganciarsi dei vagoni, cioè alcuni articoli che riguardano settori specifici. Una delle valutazioni è quella di portare in norma primaria il meccanismo delle aree idonee, superando quindi anche le sentenze che ci sono state”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine del suo intervento alla festa nazionale di FI in corso alle Terme di Telese. Sui data center – ha spiegato – “prevediamo le procedure di permetting, perché per la prima volta nella storia italiana ci dobbiamo occupare a regolamentare non solo la produzione ma anche il consumo. In questo caso i data center sono grandi consumatori di energia pertanto è necessario una procedura di permesso di autorizzazione che tenga conto del fatto che sono grandi impianti che devono essere il più vicino possibili ai punti di presa energetica e naturale e devono avere delle misure di salvaguardia ambientale perché produttori di calore rilevante”.