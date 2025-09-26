Il Frecciarossa 1000 di nuova generazione arriva sui binari italiani: più tecnologico e più sostenibile

Oltre 1,3 miliardi di euro di investimento per 46 nuovi treni, più tecnologici e sostenibili: il Frecciarossa 1000 di nuova generazione in circolazione da domenica 28 settembre sui principali collegamenti AV italiani

treno Frecciarossa 1000

Il treno ad Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), più tecnologico, più sostenibile e sempre più internazionale, entrerà ufficialmente in circolazione a partire da domenica 28 settembre. Con un investimento di oltre 1,3 miliardi di euro arriveranno 36 convogli, con opzione per ulteriori dieci e un ritmo di consegna da, in media, dieci treni l’anno da qui al 2029. Il rinnovo della flotta dei treni, così da garantire un servizio sempre più moderno, innovativo e sostenibile, rientra tra gli obiettivi chiave del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS. Alla corsa di presentazione hanno partecipato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio.

Progettati da Hitachi Rail e realizzati nei siti produttivi di Pistoia e Napoli, i nuovi Frecciarossa 1000 sono stati ideati per viaggiare, oltre che in Italia, su sette reti ferroviarie europee: Francia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio. Presentano elementi all’avanguardia e offrono un’esperienza di viaggio più confortevole che mette al centro le esigenze dei passeggeri. Tecnologicamente più avanzati rispetto alla precedente flotta, possono raggiungere una velocità massima di 300 chilometri orari e sono omologati per i 360. Sono inoltre dotati di un evoluto sistema di trazione che ne migliora l’efficienza.

Determinante la spinta green, con un tasso di riciclabilità che raggiunge il 97,1%, ben 2,7 punti percentuali in più rispetto alla scorsa generazione e un tasso di recupero dei materiali del 98,2%, 2,4 punti percentuali in più. A rendere il Frecciarossa 1000 ancora più sostenibile l’impiego di motori elettrici in grado di ridurre al minimo il consumo di energia.

I nuovi treni, pur mantenendo il design esterno e la livrea attuale, introducono elementi di novità negli interni e negli strumenti di bordo, nel segno dello stile Made in Italy. Materiali di alta qualità, soluzioni di arredo ergonomiche e ambienti più accoglienti, oltre a sistemi digitali avanzati per la gestione del viaggio e dell’informazione a bordo, completano il restyling del Frecciarossa 1000.

Ultimi approfondimenti di TECNOLOGIA