Il fumo che ha avvelenato due continenti: l’impatto globale degli incendi canadesi del 2023

Tra maggio e settembre 2023, il Canada ha vissuto la più devastante stagione di incendi della sua storia recente. Le fiamme hanno bruciato 18,4 milioni di ettari di foreste, pari al 5% dell’intera superficie boschiva nazionale e otto volte la media annua registrata tra il 1983 e il 2022. Questi roghi hanno liberato in atmosfera 647 milioni di tonnellate di carbonio, insieme a enormi quantità di aerosol e polveri sottili. Il fumo non si è fermato ai confini canadesi: ha attraversato gran parte del Nord America, costringendo le autorità statunitensi a emettere allarmi per la qualità dell’aria in decine di Stati, e ha raggiunto persino l’Europa e l’Asia grazie alle correnti atmosferiche.

L’impatto del PM2.5: esposizione di massa

Lo studio guidato da Qiang Zhang (Università Tsinghua) ha combinato osservazioni satellitari, inventari globali delle emissioni da incendi, machine learning e modelli chimico-trasportistici (GEOS-Chem) per stimare concentrazioni di PM2.5 e impatti sulla salute.

I risultati sono impressionanti:

+0,17 μg/m³: incremento medio globale annuale di PM2.5 dovuto agli incendi canadesi (pari al 13% dell’esposizione mondiale da incendi nel 2023).

+3,82 μg/m³ in Canada e +1,49 μg/m³ negli USA, un valore triplo rispetto all’impatto degli incendi americani dello stesso anno.

+0,41 μg/m³ in Europa, con episodi di inquinamento particolarmente intensi tra fine giugno e inizio luglio.

In totale, 354 milioni di persone in Nord America ed Europa sono state esposte a giornate con livelli di PM2.5 superiori alle soglie OMS e con almeno il 50% della concentrazione attribuibile al fumo canadese.

Conseguenze sanitarie: migliaia di morti

L’analisi degli autori stima un impatto sanitario drammatico:

5.400 morti acute in Nord America, concentrate durante i picchi di esposizione.

64.300 morti croniche attribuibili a lungo termine in Nord America ed Europa.

A livello globale, le vittime croniche legate al fumo degli incendi canadesi sono stimate in 82.100 persone.

Negli Stati Uniti, circa 187 milioni di cittadini hanno subito un aumento medio annuo di PM2.5 superiore a 1 μg/m³.

In Europa, 22.400 morti croniche sono state collegate al trasporto transatlantico delle polveri, con episodi acuti che hanno interessato Francia, Spagna e Italia.

Un inquinamento transcontinentale

Il trasporto del fumo è stato favorito da particolari configurazioni atmosferiche:

correnti occidentali in quota che hanno trasportato i pennacchi dal Nord America all’Europa;

sistemi di alta e bassa pressione che hanno canalizzato le masse d’aria inquinata verso le regioni più popolate degli USA e dell’Europa occidentale.

Gli episodi più critici in Europa si sono verificati a fine giugno, quando un forte gradiente di pressione tra l’anticiclone delle Azzorre e la depressione islandese ha convogliato il fumo canadese sul Mediterraneo, provocando un incremento significativo del particolato in Italia, Francia e Spagna.

Incertezze e prospettive future

Gli autori sottolineano alcune incertezze:

le stime dipendono dagli inventari delle emissioni, che presentano notevoli differenze;

l’altezza di iniezione del fumo non è stata modellata con precisione, influenzando le simulazioni;

le funzioni epidemiologiche utilizzate derivano da studi sul PM2.5 generico e non specificamente sul particolato da incendi, che potrebbe avere una tossicità maggiore.

Nonostante ciò, la conclusione è chiara: gli incendi canadesi del 2023 hanno prodotto un inquinamento atmosferico e un impatto sanitario globale senza precedenti, destinati a ripetersi con maggiore frequenza in un clima che si riscalda.

Il lavoro pubblicato su Nature evidenzia che gli incendi non sono più fenomeni localizzati: la loro influenza attraversa continenti, incidendo sulla salute di centinaia di milioni di persone. Investimenti in sistemi di monitoraggio, previsioni di qualità dell’aria più accurate e strategie di gestione forestale diventano dunque strumenti essenziali per ridurre i rischi.