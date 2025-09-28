Il lungo addio della Luna, cosa significa per la Terra: un racconto di maree, tempo e gravità

Ogni notte, quando alziamo lo sguardo al cielo, la Luna sembra immobile, fedele compagna della Terra. La sua luce argentea ci accompagna da millenni, ispirando poeti, scienziati e navigatori. Tuttavia, dietro questa apparente immobilità si nasconde un lento e inesorabile cambiamento: la Luna si sta allontanando dalla Terra, anche se di pochissimo ogni anno. Il ritmo di questo allontanamento è di circa 3,8 centimetri all’anno, un valore impercettibile se osservato giorno per giorno, ma che nel corso di milioni di anni diventa significativo. Questa lenta danza cosmica non è solo un fenomeno interessante per gli astrofisici: ha implicazioni profonde per la storia della Terra, per la durata dei nostri giorni e per il modo in cui comprendiamo il nostro posto nell’universo. Grazie a tecnologie avanzate e a decenni di osservazioni, oggi siamo in grado di misurare con precisione questi spostamenti e di raccontare la storia di un satellite che, silenziosamente, ci sta lasciando.

La Luna si sta allontanando: come facciamo a saperlo?

La distanza tra Terra e Luna, mediamente 384mila km, viene misurata con una precisione sorprendente. Gli scienziati lo fanno inviando impulsi laser verso speciali specchi lasciati sulla superficie lunare dalle missioni Apollo e da alcune sonde sovietiche. Il tempo impiegato dalla luce per andare e tornare rivela non solo la distanza istantanea, ma anche le variazioni di lungo periodo.

Queste misurazioni hanno confermato che l’orbita lunare non è un cerchio perfetto: durante il mese la distanza varia anche di 20mila km. È per questo che alcune Lune piene appaiono leggermente più grandi e luminose: sono le famose Superlune.

Al di là delle oscillazioni mensili, però, la tendenza generale è chiara: la Luna si sta allontanando.

Colpa delle maree

Il motore di questo allontanamento sono le forze di marea, generate dall’attrazione gravitazionale tra Terra e Luna. Il lato terrestre rivolto verso la Luna subisce una forza gravitazionale leggermente più intensa rispetto al lato opposto. Questo squilibrio deforma il pianeta, creando 2 rigonfiamenti di acqua negli oceani: uno verso la Luna e uno sul lato opposto. È il fenomeno che conosciamo come marea.

Poiché la Terra ruota più velocemente di quanto la Luna orbiti, questi rigonfiamenti non si trovano perfettamente allineati con la Luna, ma la precedono. A loro volta, i rigonfiamenti esercitano una piccola forza gravitazionale sulla Luna, che la spinge leggermente in avanti nella sua orbita. Risultato: la Luna guadagna energia, accelera e si allontana progressivamente.

Nel frattempo, la Terra paga un prezzo: trasferendo energia alla Luna, la sua rotazione rallenta. In altre parole, i nostri giorni si allungano, seppur impercettibilmente.

Il tempo, ieri e domani

Che la Luna fosse più vicina in passato non è un’ipotesi: è un fatto. Fossili di molluschi di 70 milioni di anni fa, studiati come un calendario naturale, mostrano che allora la durata del giorno era di circa 23 ore e mezza. La conferma che il rallentamento terrestre e l’allontanamento lunare sono processi reali e misurabili anche nel passato remoto.

E nel futuro? Tra miliardi di anni, se nulla interverrà, la Terra e la Luna potrebbero raggiungere un equilibrio chiamato blocco mareale, o rotazione sincrona: la Terra mostrerebbe sempre la stessa faccia alla Luna, così come oggi la Luna fa con noi. Ma non accadrà mai davvero. Prima che ciò avvenga, il Sole avrà trasformato la Terra in un mondo invivibile, prima per il calore crescente, poi per la sua espansione in gigante rossa, che probabilmente distruggerà entrambi i corpi celesti.

Nessun pericolo, solo meraviglia

Nonostante questi scenari cosmici, non c’è motivo di preoccuparsi: i cambiamenti sono minuscoli su scale di tempo umane. Per milioni di anni ancora avremo maree, eclissi e notti illuminate dalla Luna.

Sapere che il nostro satellite si allontana non toglie nulla al suo fascino: anzi, ci ricorda che viviamo in un universo dinamico, dove nulla è davvero statico. Ogni onda sulla spiaggia, ogni eclissi di Sole è il segno tangibile di una danza gravitazionale che dura da 4,5 miliardi di anni, e che continuerà finché la Terra e la Luna esisteranno.