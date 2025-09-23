Il maltempo arriva anche in Veneto: primi forti temporali sul Grappa, rischio nubifragi tra Trevigiano e Veneziano

Il Veneto sta entrando in una fase meteorologica delicata, con temporali già in formazione su gran parte delle pianure e delle aree pedemontane, in particolare attorno al massiccio del Grappa. Le prime segnalazioni parlano di forti precipitazioni stazionarie, localmente accompagnate da episodi di grandine di piccole dimensioni.

Temporali autorigeneranti: perché sono pericolosi

La criticità principale non riguarda soltanto l’intensità dei fenomeni, ma soprattutto la loro persistenza sulle stesse aree. In queste ore si stanno sviluppando celle temporalesche con caratteristiche autorigeneranti: ciò significa che le nubi continuano a rinnovarsi nello stesso punto, scaricando pioggia per diverse ore consecutive. È questa dinamica che aumenta il rischio di nubifragi ripetuti e accumuli di pioggia davvero rilevanti.

Le aree più a rischio

Secondo le proiezioni modellistiche, la fascia compresa tra Trevigiano e Veneziano è la più esposta a fenomeni estremi. Qui gli stessi modelli stimano possibili accumuli fino a 200 millimetri di pioggia entro domani sera, valori che in passato hanno già portato a allagamenti, piene improvvise e danni alla viabilità.

Le prossime ore e gli scenari possibili

Il rischio idrogeologico è considerato medio-alto, con la possibilità che i temporali si susseguano a più riprese. In questi casi, anche un temporale di breve durata può fare danni se colpisce un territorio già saturo di pioggia. La raccomandazione è quindi quella di prestare la massima attenzione agli aggiornamenti meteo e adottare misure di prudenza.

Un autunno che inizia con instabilità

Questo episodio conferma come l’autunno 2025 si stia aprendo sotto il segno dell’instabilità atmosferica. Le condizioni attuali rientrano nei tipici scenari autunnali del Nord Italia, ma la frequenza e l’intensità dei fenomeni estremi rappresentano un campanello d’allarme da non sottovalutare.

