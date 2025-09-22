Il maltempo assedia la Liguria, allagamenti ed esondazioni: temporale “molto intenso” in Val Trebbia, Bormida in aumento | LIVE

“Un temporale molto intenso sta interessando la Val Trebbia al confine con la Val Fontanabuona: ad Alpe Gorreto è suonato l’allarme dei 40mm/30 minuti; su base oraria, 50.8mm a Loco Carchelli, nel Comune di Rovegno, e da segnalare anche i 45.8mm a Torriglia, mentre come cumulata sulle 8 ore notevoli, accanto ai valori di Dego e della Val Bormida, i 272mm caduti a Rossiglione. Una struttura sta nascendo sul levante della città di Genova“: è l’ultimo aggiornamento fornito da Arpal in relazione alla fase di maltempo in atto in Liguria.

“Prestare la massima attenzione agli allagamenti delle sedi stradali in corso e ai torrenti più piccoli, che rispondono a simili intensità in maniera repentina. Ancora in crescita il livello della Bormida a Piana Crixia, adesso a 6.96 metri, contro una soglia di guardia fissata a 5 metri. È in corso l’allerta arancione per temporali su tutta la regione, il massimo grado per questo tipo di evento meteo, accompagnati da locali colpi di vento e grandinate“, conclude Arpal.

Sono il savonese e soprattutto la Valbormida i territori più colpiti nella notte dalla perturbazione che sta attraversando la Liguria: lo fa sapere la Regione con una nota. “Tra le 22 di ieri sera e le 7 di questa mattina – si legge – si sono registrate cumulate molto significative: in particolare, a Dego sono caduti fino a 413 mm di pioggia in 8 ore, 111 mm in un’ora. Il fiume Bormida ha superato il secondo livello di guardia provocando parziali esondazioni. Oltre che a Dego e a Cairo Montenotte, allagamenti diffusi e frane si sono registrati anche a Piana Crixia, Carcare, Mallare. Centinaia le telefonate ai Vigili del fuoco che stanno operando sul territorio anche per trarre in salvo alcune persone rimaste bloccate nelle auto sommerse dall’acqua. Sospeso il traffico ferroviario a S.Giuseppe di Cairo (linee Savona/Alessandria e Savona/Torino). Interrotta anche la linea Breil -Ventimiglia. Sulla Ventimiglia-Genova la circolazione è fortemente rallentata tra Pietra Ligure e Finale Ligure. Rallentamenti anche sulla ?linea Genova-Torino tra Arquata Scrivia e Novi Ligure“.

“Precipitazioni intense – spiega la Regione – anche in Valle Stura: a Rossiglione si sono registrati fino a 270 mm in 8 ore. In questi minuti la parte più intensa della perturbazione sta interessando l’alta Val Bisagno e la Val Trebbia, tra Lorsica e Barbagelata; ci sono poi nuclei temporaleschi anche nelle zone di Varese Ligure e alle Cinque Terre. Permane l’allerta arancione, la più grave per i temporali, fino alle 13 di oggi sul ponente e fino alle 15 sul resto della Liguria. Nelle prossime ore, in mattinata, è atteso il passaggio del fronte principale, con temporali forti e persistenti. La sala operativa della Protezione civile sta monitorando l’evolversi della situazione, in costante contatto con i sindaci e i volontari sul territorio“.

