Il maltempo si estende al Sud: temporali in Sicilia, caos traffico a Palermo

La perturbazione che imperversa sull’Italia da giorni ormai ha raggiunto la Sicilia occidentale, duramente colpita dal maltempo nelle scorse ore. Violenti nubifragi hanno interessato le province di Trapani, Agrigento e Palermo. Nelle prime ore del mattino un forte temporale si è abbattuto sul capoluogo, causando gravi disagi alla circolazione stradale. Tra i punti più critici viale Regione Siciliana, soprattutto nel tratto tra ponte Corleone e corso Calatafimi, oltre a via Leonardo da Vinci e via Libertà. Allagato anche un tratto di via Imera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.