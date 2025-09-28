Il Ministro Urso a Bruxelles per il Consiglio Ue Competitività: tra semiconduttori, automotive e decarbonizzazione

Competitività, semiconduttori, automotive e decarbonizzazione. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà domani a Bruxelles per il Consiglio Ue Competitività per confrontarsi con gli omologhi europei sui dossier più rilevanti per lo scenario industriale italiano ed europeo. Sul tavolo della riunione ci saranno il Fondo europeo per la competitività, la strategia sui semiconduttori, l’aggiornamento sugli sviluppi del dialogo strategico in corso tra la Commissione e l’industria automobilistica, gli obiettivi climatici al 2040 di riduzione del 90% delle emissioni rispetto al 1990 e il confronto sul previsto provvedimento della Commissione ‘Industrial Decarbonization Accelerator Act’ (Idaa), che mira ad accelerare la decarbonizzazione dell’industria europea, sostenendo in particolare i settori con presenza di aziende energivore.

A margine del vertice, il ministro Urso avrà incontri bilaterali con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Stéphane Séjourné, e con sei ministri Ue: la titolare dell’Economia tedesca Katherina Reiche, il ministro dell’Industria francese Marc Ferracci, il ministro dell’energia e dell’Industria svedese Ebba Busch, il ministro degli Affari economici olandese Vincent Karremans, il ministro dell’Economia e dell’energia austriaco Wolfgang Hattmannsdorfer, e il ministro delle Finanza polacca Andrzej Domanski.