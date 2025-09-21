Il “Motswedi”, il 2° diamante più grande al mondo, arriva ad Anversa

Sarà esposto in Belgio il “Motswedi”, il secondo diamante più grande al mondo, estratto nel 2024 in Botswana. Con un peso straordinario di 2.492 carati, questa gemma grezza prende il nome dalla parola tswana che significa “sorgente” o “fonte”, richiamando le radici africane e la purezza del diamante. Il Motswedi si distingue per le sue eccezionali caratteristiche: trasparenza cristallina, colore limpido e struttura perfetta, classificandosi come diamante di tipo IIa, la categoria più rara e chimicamente pura, priva di azoto e con una brillantezza senza pari.

Dopo l’estrazione nella miniera Karowe, la gemma è stata lavorata e certificata ad Anversa, città che da oltre 5 secoli domina il commercio mondiale dei diamanti. Nel celebre Diamond District si concentrano più di 1.500 aziende specializzate, quattro borse di scambio e prestigiosi centri di certificazione come HRD, IGI e GIA. Ogni giorno, operatori provenienti da oltre 70 nazionalità si incontrano per trattare, tagliare e valutare preziose gemme. La città ospita anche un museo dedicato ai diamanti, testimone di una lunga tradizione artigianale e commerciale.

La prossima settimana il Motswedi sarà protagonista di un’esposizione pubblica.