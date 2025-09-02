Il nuovo satellite meteorologico MetOp di seconda generazione restituisce i primi dati

MeteoWeb

A meno di tre settimane dal lancio del primo satellite meteorologico MetOp di seconda generazione, MetOp-SG-A1, questo straordinario nuovo satellite ha già iniziato a trasmettere dati da due dei suoi strumenti all’avanguardia, offrendo un’entusiasmante anticipazione di ciò che ci aspetta. La missione MetOp di seconda generazione (MetOp-SG) si basa sul comprovato successo dei satelliti MetOp di prima generazione, garantendo il flusso di dati vitali per le previsioni meteorologiche globali e il monitoraggio climatico, introducendo al contempo importanti progressi in termini di prestazioni e risoluzione.

Con l’aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi e imprevedibili, previsioni precise e tempestive non sono mai state così importanti. Operando dall’orbita polare, i satelliti MetOp-SG forniranno i dati essenziali necessari per rafforzare i modelli di previsione meteorologica e approfondire la nostra comprensione del clima terrestre in evoluzione.

La missione è composta da tre coppie successive di satelliti, ciascuna composta da un satellite di tipo A e uno di tipo B, dotati di strumenti complementari per acquisire un’ampia gamma di osservazioni.

Questa missione è il risultato di una collaborazione di lunga data tra Agenzia Spaziale Europea (ESA) ed Eumetsat, l’organizzazione europea per la gestione dei satelliti meteo. L’ESA è responsabile della progettazione e dello sviluppo dei satelliti, mentre Eumetsat gestisce i servizi di lancio, lo sviluppo del segmento di terra, le operazioni satellitari e la distribuzione dei dati alla comunità meteorologica.

Lanciato il 13 agosto a bordo di un razzo Ariane 6 dallo spazioporto europeo nella Guyana francese, Eumetsat sta attualmente sottoponendo MetOp-SG-A1 a una rigorosa fase di messa in servizio.

Nonostante questo nuovo satellite sia in orbita solo da tre settimane e la messa in servizio sia in una fase molto precoce, il suo sensore a microonde (MWS) e il suo sensore a radiooccultazione (RO) stanno già restituendo dati preliminari, segnando una pietra miliare significativa in una nuova era del monitoraggio meteorologico e climatico europeo.

Il sensore MWS fornisce profili di temperatura e umidità. Combina l’Advanced Microwave Sounding Unit-A (AMSU-A1 e AMSU-A2) e il Microwave Humidity Sound (MHS) originali di MetOp in un unico strumento ad antenna con nuovi canali per il rilevamento di temperatura, umidità e nubi di ghiaccio. La risoluzione orizzontale dei canali di rilevamento della temperatura è migliorata da circa 48km a 20km al nadir.

I primi dati

Lo strumento ha iniziato a rilevare solo una settimana dopo il lancio e la straordinaria immagine in alto è un’acquisizione di 24 ore del 24 agosto dal suo Canale 17. Oltre alle proprietà della superficie terrestre, questo canale è sensibile anche alle nubi convettive, mostrate come vari filamenti e strutture a bande sugli oceani. Ad esempio, il vortice rosso visibile nell’Atlantico settentrionale riflette il profondo sistema di nubi convettive dell’ex uragano Erin.

L’immagine successiva, dal Canale 2 di MWS, mostra chiaramente una fascia di “temperature di luminosità” estive (in Kelvin) su terraferma e oceano sopra l’Europa.

In realtà, le informazioni provenienti dai 24 diversi canali di MWS non saranno utilizzate isolatamente, ma saranno combinate per produrre dati di temperatura e umidità atmosferica a diverse altitudini sopra la Terra.

Il sonar RO fornisce profili dettagliati di temperatura e umidità atmosferica sia nella troposfera che nella ionosfera. Basandosi sull’eredità dello strumento GNSS Receiver for Atmospheric Sounding (GRAS) di prima generazione installato sulla prima generazione di satelliti MetOp, il nuovo strumento triplica il numero di misurazioni di occultazioni radio, fornendo oltre 1600 osservazioni al giorno. Questo balzo in avanti nella copertura è reso possibile dall’integrazione dei segnali non solo del GPS, ma anche delle costellazioni di navigazione satellitare europea Galileo e cinese BeiDou.

Come mostra l’immagine, la nuova copertura include gran parte dell’oceano globale, dove i dati erano in precedenza relativamente scarsi.

L’immagine utilizza occultazioni tra il 20 e il 26 agosto. I grafici più piccoli mostrano i profili verticali di temperatura e umidità derivati ​​dalle prime misurazioni dello strumento del 20 agosto sul Pacifico meridionale. Le curve sono tracciate insieme ai dati di previsione dell’ECMWF, rivelando come le misurazioni dell’RO affinino e aggiornino le previsioni della struttura di temperatura e umidità, in particolare nelle regioni con dati sparsi.

Input di precisione senza precedenti per le previsioni meteorologiche numeriche

Sia il MWS che l’RO forniranno input di precisione senza precedenti per le previsioni meteorologiche numeriche. Sebbene questi primi segnali mostrino che i progressi procedono a ritmo sostenuto, i dati non sono ancora qualificati operativamente e si prevede che la messa in servizio di Metop-SG-A1 richiederà mesi di test e calibrazione approfonditi prima che i dati vengano rilasciati ai servizi meteorologici degli Stati membri e ad altri utenti.

Phil Evans, Direttore Generale di Eumetsat, ha dichiarato: “ricevere questi primi dati così rapidamente è un risultato entusiasmante per Eumetsat, soprattutto considerando la sofisticatezza tecnologica di Metop-SG-A1 e del suo carico utile. In collaborazione con l’ESA e i nostri partner industriali europei, i team di Eumetsat stanno lavorando intensamente per rendere operativi tutti gli strumenti del satellite, e il fatto che i dati stiano già fluendo senza interruzioni dal MWS e dal RO dimostra che siamo saldamente sulla strada giusta per avere prodotti potenti e validati pronti per la nostra comunità di utenti nei tempi previsti”.

Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA, ha dichiarato: “questi primi dati sono estremamente incoraggianti e desidero ringraziare tutti i team che hanno contribuito, sia allo sviluppo della missione nel suo complesso, sia alla gestione e alla messa in orbita di MetOp-SG-A1”.

“Si tratta di un’impresa importante: sei satelliti in totale, che voleranno in coppie successive e forniranno dati critici per almeno i prossimi 20 anni. Mentre monitoriamo attentamente le prestazioni iniziali di MetOp-SG-A1, siamo già nelle fasi finali di preparazione del suo compagno, MetOp-SG-B1, per il lancio il prossimo anno. Insieme, la missione MetOp-SG in orbita polare e la missione geostazionaria Meteosat di terza generazione pongono l’Europa saldamente in prima linea nelle previsioni meteorologiche globali”, ha concluso.