Il pianeta più simile alla Terra è a soli 40 anni luce da noi: è Trappist-1e

Il pianeta più simile alla Terra al di fuori del Sistema Solare potrebbe essere Trappist-1e, che orbita nella fascia abitabile attorno a una stella nana rossa posta a soli 40 anni luce da noi: le prime osservazioni fatte con il telescopio spaziale James Webb, infatti, lasciano ipotizzare la presenza di un’atmosfera ricca di azoto molecolare come quella terrestre. Lo indicano due studi internazionali pubblicati su The Astrophysical Journal Letters.

Scoperto meno di dieci anni fa, il sistema planetario che ruota intorno alla stella Trappist-1 è particolarmente interessante perché i sette pianeti che lo costituiscono hanno una composizione rocciosa e molti si trovano nella zona abitabile della stella, quella che permetterebbe la presenza di acqua liquida in superficie. Le osservazioni condotte finora sul pianeta Trappist-1d non hanno rivelato alcuna traccia di atmosfera, ma Trappist-1e sembra avere più chance perché si trova a una distanza leggermente superiore dalla stella.

Gli studi su Trappist-1e

Per saperne di più, i ricercatori guidati da Néstor Espinoza dello Space Telescope Science Institute e da Natalie Allen della Johns Hopkins University hanno usato lo spettrografo NirSpec del telescopio James Webb (gestito dalle agenzie spaziali di Europa, Canada e Stati Uniti) per studiare lo spettro della luce emessa dalla stella Trappist-1 mentre il pianeta Trappist-1e le transitava davanti. Il team ha cercato indizi che potessero suggerire non solo la presenza di un’atmosfera, ma anche la sua composizione.

Un secondo team, guidato dall’astrofisica Ana Glidden del Mit, ha poi interpretato i risultati per scoprirne il significato.

Le osservazioni fatte durante quattro transiti del pianeta davanti a Trappist-1 (‘ripuliti’ da eventuali contaminazioni dovute all’attività della stella) hanno prodotto dati un po’ ambigui ma comunque interessanti. I risultati sembrano escludere un’atmosfera ad alta concentrazione di anidride carbonica, come quelle di Venere e Marte. Inoltre, escludono un’atmosfera ricca di deuterio (l’isotopo dell’idrogeno) con forti elementi di anidride carbonica e metano. D’altro canto, lo spettro sembra coerente con un’atmosfera ricca di azoto molecolare, con tracce di anidride carbonica e metano, ma saranno necessarie ulteriori osservazioni per confermarlo.

L’atmosfera terrestre è composta per circa il 78% da azoto molecolare. Dunque, se i risultati venissero convalidati, Trappist-1e potrebbe essere l’esopianeta più simile alla Terra scoperto finora.