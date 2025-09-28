Il Presidente Mattarella è arrivato ad Astana: visiterà il parco tecnologico IT-HUB | FOTO

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato stasera ad Astana per la visita ufficiale nella Repubblica del Kazakistan dal 28 al 30 settembre. Domani, il Capo dello Stato sarà ricevuto dal presidente della Repubblica del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, al Palazzo Presidenziale. Al termine dei colloqui i due Capi di Stato rilasceranno dichiarazioni alla stampa. Mattarella incontrerà, quindi, il presidente del Senato, Maulen Ashimbayev. Nel pomeriggio sarà la volta della collettività italiana. Mentre, il 30 settembre mattina, il Capo dello Stato parlerà alla Scuola nazionale per la Pubblica Amministrazione di Astana e visiterà il parco tecnologico IT-HUB, che ospita oltre 1.400 aziende tecnologiche e numerose startup.