Il riscaldamento globale aumenta il consumo di zuccheri aggiunti: i risultati di uno studio scientifico

L’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute umana non si limita alle ondate di calore o alla diffusione di malattie: riguarda anche ciò che mangiamo e beviamo. Secondo una ricerca guidata da Pan He e colleghi, pubblicata su Nature Climate Change, l’aumento delle temperature è associato a una maggiore assunzione di zuccheri aggiunti, principalmente attraverso bevande zuccherate (soda, succhi industriali) e dessert congelati (gelati, sorbetti). L’analisi si è basata su dati di acquisto di oltre 6,9 milioni di osservazioni relative a famiglie statunitensi tra il 2004 e il 2019, integrati con dati meteorologici su temperatura, precipitazioni, vento e umidità.

I risultati principali dello studio

Incremento per grado Celsius: tra i 12 °C e i 30 °C, ogni aumento di 1 °C corrisponde a +0,70 g di zuccheri aggiunti al giorno per persona.

Fonti principali: l’aumento deriva soprattutto da bevande zuccherate (+0,73 g/°C), mentre il contributo dei dessert congelati è minore (+0,06 g/°C). Al contrario, prodotti da forno e zuccheri grezzi mostrano una lieve diminuzione, probabilmente per sostituzione con cibi più rinfrescanti.

Proiezioni future: con un riscaldamento di +5 °C entro il 2095, il consumo medio nazionale potrebbe crescere di 2,99 g di zuccheri aggiunti al giorno per persona.

Disuguaglianze sociali: famiglie a basso reddito o con livelli di istruzione più bassi mostrano un incremento molto più marcato rispetto ai gruppi più benestanti o istruiti, che tendono a scegliere alternative più salutari e a essere meno influenzati dalle strategie promozionali dei prodotti zuccherati.

Le spiegazioni fisiologiche e comportamentali

Gli autori spiegano che il caldo accresce la necessità di idratazione e spinge verso alimenti e bevande fredde, spesso zuccherate. Si tratta di una risposta sia fisiologica (bisogno di liquidi e calorie rapide) sia psicologica (ricerca di prodotti rinfrescanti e gratificanti). Inoltre, le aziende tendono ad abbassare i prezzi o promuovere maggiormente bibite e gelati nelle giornate più calde.

Implicazioni per la salute pubblica

Il consumo eccessivo di zuccheri aggiunti è già oggi un grave problema sanitario: negli Stati Uniti, l’assunzione media supera i 70 g al giorno, ben oltre i limiti raccomandati dalle linee guida nutrizionali (meno del 10% delle calorie quotidiane, pari a circa 50-60 g per una dieta da 2000-2400 kcal). L’American Heart Association raccomanda soglie ancora più basse: 24 g per le donne e 36 g per gli uomini. Un ulteriore incremento dovuto al cambiamento climatico rischia di aggravare condizioni già diffuse come obesità, diabete, malattie cardiovascolari e alcuni tipi di tumore.

Le disuguaglianze sociali e geografiche

Lo studio evidenzia che le disuguaglianze socioeconomiche amplificano gli effetti del clima:

le famiglie con redditi inferiori a 25.000 dollari annui o con istruzione limitata mostrano la maggiore vulnerabilità;

le minoranze etniche hanno risposte diversificate, con effetti meno marcati per la popolazione asiatica rispetto ad altri gruppi;

anche il tipo di occupazione incide: chi lavora all’aperto è più esposto all’influenza della temperatura sui consumi.

I risultati pongono un tema centrale: il riscaldamento globale non incide solo sulla disponibilità di cibo (supply side), ma anche sulla domanda alimentare (demand side), modificando le scelte dei consumatori. Gli autori sottolineano la necessità di politiche nutrizionali mirate, che includano:

campagne di sensibilizzazione contro il consumo eccessivo di zuccheri;

incentivi all’accesso a bevande e alimenti più salutari, soprattutto nelle comunità svantaggiate;

integrazione delle strategie di adattamento climatico con programmi di prevenzione sanitaria.

Se non affrontata, questa tendenza potrebbe portare, nei prossimi decenni, a un aggravarsi delle disuguaglianze sanitarie e a un aumento del carico di malattie croniche legate allo zucchero, rendendo la nutrizione un nuovo fronte della lotta al cambiamento climatico.