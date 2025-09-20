Il ruolo delle piante medicinali nella civiltà precolombiana e i giardini botanici atzechi

In un’epoca in cui la medicina ufficiale e le terapie complementari cercano punti di contatto, è affascinante volgere lo sguardo al passato per scoprire come, molto prima della nascita dei laboratori farmaceutici, le civiltà mesoamericane svilupparono una sofisticata comprensione dell’ambiente naturale. Tra i tesori della tradizione indigena mesoamericana, l’uso delle piante medicinali occupa un posto centrale: un sapere costruito attraverso secoli di osservazione, sperimentazione e trasmissione orale.

Un patrimonio millenario di conoscenze

Le culture precolombiane — come i Maya, gli Aztechi, i Mexica e molte altre — facevano ampio ricorso a erbe e rimedi vegetali per trattare un’ampia varietà di malattie, disturbi e condizioni fisiche e spirituali. In queste società, la salute era concepita in modo integrato: mente, corpo e ambiente erano visti come un tutt’uno. Curanderos, tlamatinime (i saggi) e sciamani possedevano conoscenze approfondite su centinaia di specie vegetali, molte delle quali oggi continuano a essere utilizzate nelle pratiche erboristiche contemporanee.

Foglie, fiori, radici, semi, cortecce: ogni parte della pianta poteva contenere un potere curativo, da attivare con tecniche specifiche di preparazione. Le infusioni, i cataplasmi, i bagni rituali e le inalazioni erano pratiche comuni, accompagnate spesso da canti, preghiere e rituali spirituali.

Dalle piante sacre ai rimedi quotidiani

Molte delle piante usate tradizionalmente possedevano un forte significato simbolico oltre che terapeutico. Alcune erano riservate a cerimonie sacre, altre erano comuni nella vita quotidiana per trattare malesseri frequenti. Tra queste piante, alcune sono ancora oggi facilmente reperibili nei mercati messicani o coltivate nei giardini e nei cortili delle case di campagna:

Árnica (Heterotheca inuloides) : impiegata per lenire infiammazioni e traumi fisici.

Epazote (Dysphania ambrosioides) : usato come digestivo e vermifugo.

Hierbabuena (Mentha spicata) : conosciuta per le sue proprietà calmanti e antispasmodiche.

Manzanilla (Matricaria chamomilla) : simile alla camomilla europea, utile contro problemi gastrointestinali.

Sábila (Aloe vera): impiegata per trattare ustioni, irritazioni cutanee e come tonico generale.

Tradizione e rischio: un equilibrio necessario

Nonostante la loro apparente “naturalità”, non tutte le piante medicinali sono innocue. Come ricorda anche l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), molte specie vegetali possono contenere principi attivi con potenziali effetti tossici o interazioni farmacologiche imprevedibili. In numerosi casi, manca ancora una caratterizzazione chimica completa dei composti coinvolti, e gli studi clinici su esseri umani sono limitati.

Questo non diminuisce il valore del sapere tradizionale, ma sottolinea l’urgenza di integrarlo con l’approccio scientifico moderno. In Messico, istituzioni come l’INIFAP (Istituto Nazionale di Ricerca Forestale, Agricola e Zootecnica) stanno conducendo ricerche per analizzare geneticamente e chimicamente alcune tra le piante più comunemente usate, tra cui la stevia e l’insulina vegetale, al fine di comprendere meglio la variabilità dei loro principi attivi in risposta ai fattori ambientali.

Un patrimonio da proteggere

Oggi, le piante medicinali continuano a essere protagoniste della cultura popolare messicana. Si vendono fresche nei mercati locali (i tradizionali tianguis), essiccate dai curanderos, o confezionate nei negozi naturisti delle grandi città. Tuttavia, l’uso massivo e la raccolta indiscriminata di alcune specie rischiano di comprometterne la sopravvivenza. Proteggere questo patrimonio significa anche garantire la conservazione della biodiversità e la valorizzazione delle conoscenze indigene.

Il sapere medico delle culture precolombiane non appartiene solo al passato. Esso rappresenta un ponte tra mondi: tra la saggezza ancestrale e l’evidenza scientifica, tra il sacro e il razionale, tra la natura e la cultura. In un mondo che cerca alternative sostenibili e integrate per la salute, le erbe medicinali offrono una via affascinante ma complessa, che merita rispetto, studio e consapevolezza. (Plantas medicinales la realidad de una tradición ancestral – S. Horacio Guzmán Maldonado, Rocío S. Díaz Huacuz, Mario M. González Chavira – 2017)

Un approfondimento sui giardini reali aztechi

I giardini reali aztechi non erano solo luoghi ornamentali: erano spazi multifunzionali — simbolici, rituali, scientifici ed economici — dove si coltivavano specie alimentari, ornamentali, aromatiche e medicinali. Tra questi, il giardino di Huaxtepec (Guaxtepec / Oaxtepec), nella regione dell’attuale Stato di Morelos, è citato dalle fonti coloniali come uno dei più grandi e celebri, creato e ampliato già sotto i sovrani mexica per raccogliere piante da tutto l’impero.