Il Senato approva il ddl delega sull’IA: è legge

L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delega al governo sull’intelligenza artificiale, che dunque è legge. I sì sono stati 77, i no 55, 2 gli astenuti. Il testo, in 28 articoli, detta “princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli” di IA. “Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali” dell’IA.