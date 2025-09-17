Il sistema laser antimissile israeliano “Iron Beam” dichiarato operativo: pronto per l’uso militare quest’anno | FOTO

Un sistema laser a basso costo e ad alta potenza, progettato per distruggere i missili in arrivo, ha completato con successo i test e sarà pronto per l’uso operativo da parte delle forze armate israeliane entro la fine dell’anno, ha dichiarato oggi il Ministero della Difesa israeliano. Sviluppato congiuntamente da Elbit Systems e Rafael Advance Defense Systems, “Iron Beam” integrerà i sistemi antimissile israeliani Iron Dome, David’s Sling e Arrow, utilizzati per intercettare migliaia di razzi lanciati dai militanti di Hamas a Gaza, da Hezbollah in Libano e dagli Houthi in Yemen.

Gli attuali intercettori di razzi costano almeno 50.000 dollari ciascuno, mentre il costo è trascurabile per i laser, che si concentrano principalmente su missili più piccoli e droni. “Ora che le prestazioni dell’Iron Beam sono state dimostrate, prevediamo un significativo balzo in avanti nelle capacità di difesa aerea grazie all’impiego di questi sistemi d’arma laser a lungo raggio”, ha affermato il Ministero.

Dopo anni di sviluppo, il Ministero ha dichiarato di aver testato Iron Beam per diverse settimane nel sud di Israele, dimostrandone l’efficacia in una “configurazione operativa completa, intercettando razzi, mortai, aerei e droni in una vasta gamma di scenari operativi”.

I primi sistemi saranno integrati nelle difese aeree militari entro la fine dell’anno, ha affermato.

Sono già in uso sistemi laser a corto raggio e meno potenti.

Cos’è Iron Beam

Iron Beam è un sistema di difesa aerea laser ad alta potenza, basato a terra, progettato per contrastare minacce aeree, tra cui razzi, mortai e droni.

“Questa è la prima volta al mondo che un sistema di intercettazione laser ad alta potenza raggiunge la piena maturità operativa”, ha dichiarato il Direttore Generale del Ministero della Difesa, Amir Baram.

Il Presidente di Rafael, Yuval Steinitz, ha affermato che Iron Beam, costruito con la tecnologia di ottica adattiva dell’azienda, “sarà senza dubbio un sistema rivoluzionario con un impatto senza precedenti sulla guerra moderna”.

Da parte sua, Elbit sta lavorando allo sviluppo di laser ad alta potenza per altre applicazioni militari, “innanzitutto un laser aviotrasportato che ha il potenziale per un cambiamento strategico nelle capacità di difesa aerea“, ha affermato l’amministratore delegato Bezhalel Machlis.