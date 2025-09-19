Il Sole “morso” dalla Luna: l’ultima eclissi dell’anno è un evento esclusivo

In arrivo un affascinante spettacolo celeste. Il 21 settembre, mentre la maggior parte del mondo continuerà la sua routine quotidiana sotto un cielo apparentemente immutato, una piccola porzione del nostro pianeta assisterà a un fenomeno astronomico: un’eclissi solare parziale. A dispetto dell’entusiasmo e del clamore che spesso accompagnano questi eventi sui social media, questa eclissi si presenta come un appuntamento intimo e riservato, un fenomeno che interesserà solo una ristrettissima fetta della popolazione globale. Lontana dalla drammaticità di un’eclissi totale, quando il giorno si trasforma in un crepuscolo improvviso, questa sarà un’eclissi più discreta, ma non per questo meno affascinante.

La danza celeste

Mentre le eclissi totali sono eventi spettacolari che trasformano il giorno in un breve crepuscolo, le eclissi parziali offrono uno spettacolo più sottile. In questo caso, il Sole non scomparirà mai del tutto dietro la Luna, ma la sua luce si affievolirà leggermente. Al culmine dell’evento, la Luna coprirà fino all’85% del disco solare. Un’immagine suggestiva, ma visibile solo da una piccola porzione del nostro pianeta.

La ragione di ciò risiede nella geometria dell’evento: l’ombra della Luna verrà proiettata solo su una zona circoscritta. In particolare, il fenomeno sarà visibile esclusivamente dalla Nuova Zelanda, dalla costa orientale dell’Australia, da alcune isole del Pacifico e da una parte dell’Antartide.

Eclissi solare parziale, un evento per pochi

Secondo TimeandDate.com, solo lo 0.2% della popolazione mondiale vive nelle aree in cui l’eclissi sarà visibile. È una percentuale incredibilmente bassa, che fa di questo evento un fenomeno veramente esclusivo. Ciò contrasta nettamente con l’accessibilità di altri eventi astronomici, come le piogge di meteore.

Prossimi appuntamenti celesti

Si tratta dell’ultima eclissi solare dell’anno, ma chi si trova fuori dall’area di visibilità il 21 settembre non deve disperare. Due grandi eventi si verificheranno in Italia nei prossimi anni: l’eclissi solare del 12 agosto 2026 e quella del 2 agosto 2027. “Il 12 agosto 2026 alle 19:40 avremo un’eclissi di Sole con copertura del 94%, mentre il 2 agosto 2027 alle 12:20 avremo un’oscuramento del 70% al Nord e fino al 97%, con Lampedusa che potrà vedere l’eclissi totale. Quest’ultima sarà ricordata come l’eclissi delle piramidi perché lo spettacolo più suggestivo sarà in Egitto“, ha dichiarato Sandro Bardelli, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ai microfoni di MeteoWeb.