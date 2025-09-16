Il Sole si risveglia: la NASA svela inatteso aumento dell’attività solare

Per anni gli scienziati hanno creduto che il Sole stesse entrando in una sorta di “letargo cosmico”, un periodo di quiete che avrebbe potuto durare decenni e che avrebbe ricordato i grandi minimi solari documentati nella storia. Tutto sembrava confermare questa ipotesi: negli anni ’80 e ’90 l’attività solare era in progressivo calo, e nel 2008 fu registrato il minimo più debole mai osservato da quando esistono misurazioni sistematiche. Una fase così calma aveva portato gli studiosi a immaginare che la nostra stella si stesse avviando verso una nuova epoca di silenzio magnetico. Invece, contro ogni previsione, il Sole ha sorpreso tutti: da quel momento ha iniziato lentamente ma costantemente ad aumentare la sua attività, mostrando segnali sempre più evidenti di un risveglio che potrebbe avere importanti conseguenze sia per la scienza che per la vita quotidiana sulla Terra.

Un trend inaspettato

Negli anni ’80 e ’90, il Sole aveva progressivamente rallentato la sua attività, fino a raggiungere nel 2008 un “minimo solare” senza precedenti. Tutto lasciava pensare all’inizio di un lungo periodo di bassa energia, simile al celebre “Minimo di Maunder” (1645–1715), quando i cieli della Terra furono quasi privi di macchie solari per decenni.

“Tutti i segnali indicavano che il Sole sarebbe entrato in una fase prolungata di bassa attività”, spiega Jamie Jasinski del Jet Propulsion Laboratory della NASA, primo autore dello studio. “Quindi è stata una sorpresa vedere questa tendenza invertita. Il Sole si sta lentamente risvegliando”.

Tempeste spaziali in vista

Il ritorno dell’attività solare non è solo una curiosità astronomica. Significa un aumento di fenomeni come brillamenti solari, espulsioni di massa coronale e tempeste geomagnetiche, eventi che possono avere ripercussioni concrete sulla vita quotidiana. Questo “maltempo spaziale” influenza le comunicazioni radio, i sistemi GPS, i satelliti e persino le reti elettriche terrestri.

Per questo motivo la NASA e le agenzie spaziali internazionali monitorano costantemente il comportamento del Sole. Le missioni IMAP, Carruthers Geocorona Observatory e SWFO-L1, che prenderanno il via nei prossimi anni, forniranno nuovi dati preziosi per prevedere e mitigare i rischi delle tempeste solari, a beneficio non solo delle tecnologie sulla Terra, ma anche delle future missioni sulla Luna e su Marte.

Una stella imprevedibile

Da Galileo in poi, gli astronomi hanno osservato e annotato il ciclo delle macchie solari, che seguono un ritmo medio di 11 anni. Tuttavia, i cicli a lungo termine restano ancora misteriosi. Oltre al Minimo di Maunder, ci fu un altro periodo insolitamente calmo tra il 1790 e il 1830, e gli scienziati non hanno ancora compreso le cause profonde di queste oscillazioni secolari.

Quel che è certo è che dal 2008 i dati raccolti da missioni come ACE e Wind hanno registrato un progressivo aumento del vento solare e dei campi magnetici. La nostra stella, insomma, ha cambiato rotta.

Lo Spazio come laboratorio naturale

Oltre a offrire uno spettacolo grandioso di dinamiche cosmiche, lo studio del Sole ci ricorda che viviamo in un universo interconnesso. Il vento solare modella i campi magnetici planetari, inclusa la magnetosfera terrestre, che funge da scudo contro particelle cariche e radiazioni pericolose.

Comprendere i ritmi della nostra stella non significa solo anticipare aurore boreali più intense, ma anche proteggere astronauti, satelliti e infrastrutture tecnologiche sempre più vitali per la nostra civiltà.

Il Sole, dunque, non sta spegnendo la sua voce, ma al contrario la sta alzando. Un promemoria luminoso – e un po’ imprevedibile – della potenza della stella che ci dà la vita.