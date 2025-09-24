Il super tifone Ragasa flagella l’Asia: vittime e distruzione in Cina, Filippine, Taiwan e Hong Kong | VIDEO

Il tifone Ragasa, una delle tempeste più forti che abbiano colpito l’Asia negli ultimi anni, ha generato onde alte come lampioni sui lungomare di Hong Kong e ha agitato il mare sulla costa meridionale della Cina nella giornata di oggi, dopo aver causato devastazioni mortali a Taiwan e nelle Filippine. A Taiwan, 17 persone sono morte dopo che le inondazioni hanno sommerso strade e portato via veicoli in una contea, e 10 decessi sono stati segnalati nelle Filippine settentrionali. Quasi 1,9 milioni di persone sono state trasferite nella provincia del Guangdong, la potenza economica della Cina meridionale. Una stazione meteorologica nella città di Chuandao ha registrato raffiche massime di 241km/h a mezzogiorno, un record nella città di Jiangmen da quando è iniziata la rilevazione.

L’emittente statale CCTV ha riferito che il tifone ha toccato terra lungo la costa dell’isola di Hailing nella città di Yangjiang intorno alle 17:00 locali, con venti massimi vicino al centro di 144km/h. Venti violenti hanno colpito alberi ed edifici, mentre piogge torrenziali hanno ridotto la visibilità. Si prevede che il tifone continuerà a spostarsi verso ovest, provocando la sospensione di alcuni servizi ferroviari nella regione di Gunagxi domani, giovedì 25 settembre. Le autorità cinesi hanno stanziato decine di milioni di dollari per i soccorsi.

Scuole, fabbriche e servizi di trasporto sono stati inizialmente sospesi in una dozzina di città, ma alcune di esse distanti dal punto di landfall si stanno preparando a riprendere il lavoro con l’indebolimento dei venti.

Distruzione ad Hong Kong e Macao

I venti impetuosi, portati da Ragasa, che ha raggiunto la categoria di super tifone, hanno svegliato gli abitanti di Hong Kong nelle prime ore del mattino. Forti venti hanno spazzato via parti del tetto di un ponte pedonale e abbattuto centinaia di alberi in tutta la città. Un’imbarcazione si è schiantata sulla riva, mandando in frantumi una fila di parapetti in vetro lungo il lungomare. Le aree intorno ad alcuni fiumi e lungofiumi sono state allagate, comprese piste ciclabili e parchi giochi. In diversi ristoranti sul lungomare, i mobili sono stati sparsi in modo caotico a causa del vento. 90 feriti sono stati curati in ospedale.

Hong Kong e Macao, un vicino centro di casinò, hanno cancellato scuole e voli, con molti negozi chiusi. Centinaia di persone hanno cercato rifugio in centri di accoglienza temporanei in entrambe le città. Le strade di Macao si sono trasformate in torrenti con detriti che galleggiavano sull’acqua.

Le squadre di soccorso hanno schierato gommoni per salvare le persone intrappolate. Il fornitore di energia elettrica locale della città del gioco d’azzardo ha sospeso la fornitura di energia in alcune zone basse e allagate per motivi di sicurezza.

L’osservatorio di Hong Kong ha affermato che Ragasa ha avuto venti massimi sostenuti vicino al centro di circa 195km/h ed è passato circa 100 chilometri a sud della città. Hong Kong classifica i cicloni con venti sostenuti di almeno 185km/h come super tifoni per rendere i residenti particolarmente vigili in caso di tempeste intense. L’osservatorio ha affermato che Ragasa è il ciclone tropicale più forte nella regione del Pacifico nordoccidentale e del Mar Cinese Meridionale finora quest’anno. Un’analisi preliminare ha mostrato che si classifica anche come il secondo più forte nella regione del Mar Cinese Meridionale da quando l’osservatorio ha iniziato a registrare i dati nel 1950, a pari merito con i tifoni Saola nel 2023 e Yagi nel 2024, ha affermato.

Morti e devastazione a Taiwan e nelle Filippine

Ragasa ha precedentemente causato morti e danni a Taiwan e nelle Filippine dopo che il tifone ha seguito una traiettoria che ha interessato i due Paesi. A Taiwan, 17 persone sono morte dopo che forti piogge hanno causato l’esondazione di un lago nella contea di Hualien ieri e torrenti di acqua fangosa hanno distrutto un ponte, trasformando le strade nella cittadina di Guangfu in fiumi impetuosi che hanno trascinato via i veicoli.

Guangfu conta circa 8.450 abitanti, più della metà dei quali questa mattina ha cercato rifugio ai piani superiori delle proprie case o su terreni più elevati. I soccorritori sono riusciti a contattare più di 100 persone precedentemente irraggiungibili a Hualien e si sono recati porta a porta per verificare le condizioni dei restanti 17 residenti. Un totale di 32 persone sono rimaste ferite in tutta l’isola autonoma.

Almeno 10 morti sono stati segnalati nelle Filippine settentrionali, tra cui sette pescatori annegati dopo che la loro barca è stata sbattuta da onde enormi e vento impetuoso e si è capovolta lunedì 22 settembre al largo della città di Santa Ana, nella provincia settentrionale di Cagayan. Altri cinque pescatori risultano ancora dispersi, hanno riferito i funzionari provinciali. Quasi 700.000 persone sono state colpite dall’impeto del tifone, di cui 25.000 sono fuggite nei rifugi di emergenza del governo.

