Il super tifone Ragasa flagella le Filippine, oltre 10mila evacuati

Il super tifone Ragasa si sta intensificando lungo la rotta verso la Cina meridionale ed incombe sulle isole Babuyan

Oggi più di 10mila persone sfollate hanno trovato rifugio nelle scuole e nei centri di evacuazione delle Filippine, mentre il super tifone Ragasa scaricava forti piogge e venti impetuosi sull’estremo Nord del Paese. Il tifone, che si sta intensificando lungo la rotta verso la Cina meridionale, incombe sulle isole Babuyan: poco popolate, si trovano a circa 740 km a Sud di Taiwan, dove sono in corso evacuazioni su scala ridotta. Alle 11 locali (03:00 UTC), il centro meteorologico nazionale ha registrato venti sostenuti fino a 215 km/h nel centro della tempesta, con raffiche che raggiungono i 265 km/h, mentre il tifone si spostava verso Ovest in direzione delle isole Babuyan.

Ultimi approfondimenti di IL METEO NEL MONDO