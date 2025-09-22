Il super tifone Ragasa flagella le Filippine, oltre 10mila evacuati

Oggi più di 10mila persone sfollate hanno trovato rifugio nelle scuole e nei centri di evacuazione delle Filippine, mentre il super tifone Ragasa scaricava forti piogge e venti impetuosi sull’estremo Nord del Paese. Il tifone, che si sta intensificando lungo la rotta verso la Cina meridionale, incombe sulle isole Babuyan: poco popolate, si trovano a circa 740 km a Sud di Taiwan, dove sono in corso evacuazioni su scala ridotta. Alle 11 locali (03:00 UTC), il centro meteorologico nazionale ha registrato venti sostenuti fino a 215 km/h nel centro della tempesta, con raffiche che raggiungono i 265 km/h, mentre il tifone si spostava verso Ovest in direzione delle isole Babuyan.