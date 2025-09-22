Il super tifone Ragasa tocca terra nelle Filippine, potenzialmente “catastrofico” | VIDEO

Nelle Filippine migliaia di persone sono state evacuate in seguito all’arrivo del super tifone Ragasa, che le autorità locali hanno definito potenzialmente “catastrofico”: lo riportano diversi media internazionali, tra cui la BBC. Il ciclone, con raffiche di vento che hanno raggiunto i 230 km/h, ha toccato terra sull’isola di Panuitan, nella provincia settentrionale di Cagayan, alle 15 ora locale (le 9 in Italia). Secondo il servizio meteorologico nazionale, Ragasa dovrebbe proseguire la sua corsa verso Ovest, puntando alla Cina meridionale.

Il tifone porta con sé un elevato rischio di mareggiate letali, con onde che potrebbero superare i tre metri di altezza, oltre a gravi pericoli di inondazioni, frane e danni diffusi a infrastrutture e abitazioni. In via precauzionale, scuole e uffici governativi sono stati chiusi in gran parte del Paese, compresa la capitale Manila. Particolarmente vulnerabili le isole Batanes e Babuyan, zone remote dove Ragasa è approdato e che contano circa 20mila abitanti, molti dei quali vivono in condizioni di forte povertà.