Il tifone Bualoi scatena tornado in Vietnam: almeno 6 morti e diversi feriti a Ninh Bình | VIDEO

Il passaggio del tifone Bualoi ha provocato devastazione in Vietnam, nella provincia settentrionale di Ninh Bình, dove violenti tornado e piogge torrenziali hanno causato almeno 6 vittime e numerosi feriti. Le raffiche di vento hanno abbattuto abitazioni, divelto linee elettriche e compromesso tratti degli argini costieri. Nelle prime ore di lunedì mattina ora locale, Bualoi ha colpito le comunità costiere con intensità crescente. Secondo le autorità locali, i tornado hanno seminato distruzione in diverse zone, tra cui le comuni di Thịnh Long, Quỹ Nhất e Hải Anh, dove sono stati registrati i danni maggiori.

A Thịnh Long, i forti venti hanno scoperchiato tetti e fatto crollare strutture, causando un morto e diversi feriti. A Quỹ Nhất, l’area più colpita, sono morte 4 persone, una delle quali in ospedale, mentre 3 sono rimaste gravemente ferite. A Hải Anh, i tornado hanno abbattuto decine di pali elettrici, distrutto abitazioni e provocato un’altra vittima.

Il rischio degli argini marittimi

Il maltempo ha aggravato la vulnerabilità delle difese costiere. Solo poche ore prima dell’arrivo dei tornado, un tratto della diga marina locale aveva ceduto, costringendo le squadre di emergenza a interventi urgenti per rafforzare gli argini e limitare ulteriori inondazioni.

I tornado associati ai tifoni sono relativamente rari ma possono manifestarsi quando masse d’aria calda e umida vengono spinte violentemente da vortici tropicali, creando condizioni favorevoli allo sviluppo di nubi temporalesche rotanti.

Operazioni di soccorso e allerta

Le autorità hanno mobilitato squadre di soccorso per rimuovere le macerie, ripristinare i servizi essenziali e mettere in sicurezza le famiglie nelle aree più vulnerabili. Tuttavia, i funzionari locali avvertono che argini indeboliti e infrastrutture danneggiate restano un pericolo concreto, invitando la popolazione alla massima prudenza.