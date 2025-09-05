Il tifone Peipah assedia il Giappone: piogge record, peggioramento nel fine settimana

Il tifone Peipah, che ha già colpito 2 volte la parte occidentale del Giappone causando interruzioni nei trasporti ferroviari e altri mezzi di spostamento, continua a muoversi verso Est lungo la costa pacifica del Paese. Forti piogge, rischi di inondazioni e smottamenti interessano diverse regioni. Secondo l’Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA), le precipitazioni prolungate interesseranno soprattutto le aree del Giappone centrale e orientale fino a venerdì notte. Si prevede che, nelle 24 ore successive a sabato, le piogge possano raggiungere i 200 millimetri nella regione Kanto-Koshin, che include Tokyo, e i 150 millimetri nell’area di Tokai. Venerdì mattina, la JMA ha segnalato piogge torrenziali in alcune zone del Giappone occidentale e nord-orientale, dovute all’aria calda e umida presente ai margini del tifone. Nel villaggio di Shimokitayama, nella prefettura di Nara, si è registrato un record di 84,5 mm di pioggia in un’ora.

A causa degli allagamenti nella zona centrale del Giappone, il servizio dei treni Shinkansen sulla linea Tokaido è stato parzialmente sospeso, superando i limiti di sicurezza stabiliti, secondo quanto riferito dall’operatore JR Central.