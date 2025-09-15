Impennata del colera, il 2024 un altro anno nero

Le ultime statistiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) tracciano un quadro allarmante per il 2024, un altro anno nero per l’impatto del colera. I dati rivelano un aumento del 5% nei casi segnalati e un drammatico rialzo del 50% nei decessi rispetto al 2023, per un totale di oltre 6.000 vittime. L’OMS sottolinea come si tratti di una “malattia prevenibile e curabile“. La crisi, alimentata da conflitti, cambiamenti climatici e carenze infrastrutturali, ha visto il numero di Paesi colpiti salire a 60, rispetto ai 45 del 2023. L’incidenza è rimasta alta in Africa, Medio Oriente e Asia, che insieme hanno registrato il 98% dei casi. Particolarmente preoccupante è il tasso di mortalità in Africa, salito dall’1,4% all’1,9%, a causa della fragilità dei sistemi sanitari e della difficoltà di accesso alle cure.

L’OMS valuta il rischio globale come “molto elevato” e sta intensificando gli sforzi per contenere le epidemie. Per combattere la malattia, l’agenzia insiste sulla necessità di garantire l’accesso ad acqua potabile e servizi igienici, oltre che a cure e vaccini. Sebbene sia stato introdotto un nuovo vaccino, la domanda continua a superare l’offerta, mantenendo la somministrazione a dose singola. La sfida rimane aperta, e l’OMS continua a supportare i Paesi colpiti per rafforzare le risposte sanitarie.