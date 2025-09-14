Importante accordo tecnologico Usa-Regno Unito atteso durante la visita di Trump a Londra

Le autorità del Regno Unito intendono firmare un importante accordo tecnologico con gli Stati Uniti durante la visita a Londra del presidente Donald Trump, in programma la prossima settimana. Lo riporta “Bloomberg“, citando una dichiarazione del Ministero della Scienza, dell’Innovazione e della Tecnologia britannico, secondo cui l’accordo fornirà un incentivo per “imprese e consumatori“. Fonti anonime a conoscenza della situazione hanno riferito all’agenzia che l’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, e il quello di OpenAI, Sam Altman, intendono promettere sostegno sotto forma di investimenti multimiliardari nei centri di elaborazione dati britannici durante la visita di Trump. Anche la compagnia CoreWeave dovrebbe annunciare i suoi investimenti nel Paese, come specificato da una fonte anonima a conoscenza della questione. Trump effettuerà una visita ufficiale nel Regno Unito dal 17 al 19 settembre.