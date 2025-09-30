In Afghanistan oggi 2° giorno di blackout internet

L’Afghanistan sta vivendo il secondo giorno consecutivo senza accesso a internet e servizi di telefonia mobile, dopo che ieri le autorità talebane hanno interrotto la rete in fibra ottica. All’inizio del mese, i talebani avevano già cominciato a sospendere le connessioni internet ad alta velocità in alcune province, giustificando la misura come necessaria per prevenire “l’immoralità”. Ieri sera, il segnale della telefonia mobile e la connessione internet hanno cominciato a indebolirsi progressivamente, fino a scendere sotto l’1% dei livelli normali, secondo NetBlocks, organismo di controllo della rete.

Afghani residenti all’estero hanno dichiarato alla CNN di non essere riusciti a mettersi in contatto con i familiari nel Paese, mentre dati sui voli indicavano che alcuni arrivi a Kabul erano stati cancellati nella mattinata. Al momento, non è chiaro cosa abbia provocato il blackout, e non è stata fornita alcuna conferma ufficiale da parte del governo talebano.

Il blackout rappresenta probabilmente l’interruzione delle telecomunicazioni più ampia e coordinata in Afghanistan da quando i talebani sono tornati al potere nel 2021. La situazione alimenta timori di un possibile ritorno alle restrizioni imposte dal precedente regime talebano, che vietava televisione, satelliti e altri dispositivi di comunicazione di massa nel tentativo di combattere ciò che considerava “immorale”.