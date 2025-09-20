In corso cyberattacco contro diversi aeroporti europei

Un attacco informatico rivolto a un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco ha causato disagi in diversi importanti aeroporti europei, tra cui Bruxelles, Berlino e Londra-Heathrow, provocando ritardi e cancellazioni dei voli, secondo quanto riportato dall’Independent. L’aeroporto di Bruxelles ha spiegato che l’attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati, costringendo a gestire le operazioni di check-in e imbarco manualmente.

A seguito dell’attacco informatico, l’aeroporto di Berlino-Brandeburgo ha interrotto tutti i collegamenti con i sistemi del fornitore di servizi. I passeggeri dovranno quindi aspettarsi tempi di attesa più lunghi durante il check-in e l’imbarco, nonché ritardi. “L’aeroporto stesso non è stato il bersaglio dell’attacco informatico, ma è stato indirettamente colpito“, ha sottolineato l’aeroporto tedesco.

“Collins Aerospace, che fornisce sistemi di check-in e imbarco per diverse compagnie aeree in diversi aeroporti in tutto il mondo, sta riscontrando un problema tecnico che potrebbe causare ritardi per i passeggeri in partenza“: è quanto ha comunicato l’aeroporto di Londra Heathrow, senza in realtà parlare esplicitamente di un “cyberattacco”, segnalando che “il fornitore sta lavorando per risolvere rapidamente il problema“. L’indicazione per i passeggeri in partenza per voli a lungo raggio è di recarsi “non prima di 3 ore” del volo e non prima di 2 ore per i voli nazionali. Collins Aerospace è una multinazionale statunitense, con sede nel North Carolina ed è parte del gruppo Rtx Corporation.

Nessun problema negli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa che non sono stati toccati dal cyberattacco in corso in altri scali europei. Secondo quanto riferito dalla SEA che gestisce i due scali, “non è stata rilevata nessuna anomalia” e l’operatività al momento è totale.