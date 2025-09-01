Inaugurata una nuova stazione mobile di gas naturale compresso: passo strategico per la sicurezza energetica

MeteoWeb

Lunedì il ministro del Regno di Giordania dell’energia e delle Risorse minerarie Saleh Kharabsheh ha inaugurato la prima stazione mobile di gas naturale compresso (Gnc) del Regno, realizzata dal Gruppo Manaseer, nell’ambito degli sforzi nazionali volti a diversificare il mix energetico e rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento. Dopo aver visitato la struttura, Kharabsheh ha esaminato il meccanismo di rifornimento dei veicoli e ha sottolineato il ruolo strategico del progetto nel rafforzare la sicurezza energetica e promuovere le risorse interne.

I dettagli sul progetto

Il progetto è in linea con la Royal Vision for Economic Modernization (Visione reale per la modernizzazione economica) e con i progetti del ministero in vari settori, tra cui quello industriale, domestico, sanitario e turistico, nonché con gli sforzi nazionali volti a ridurre le emissioni di carbonio. La stazione contribuirà a ridurre le bollette energetiche e ad alleggerire gli oneri dei cittadini.

Il direttore generale della Manaseer Company, Yasser Manaseer, ha affermato che il gas è fornito dalla National Petroleum Company, concessionaria del giacimento di gas di Risha. Attualmente 15 camion funzionano a gas naturale, con piani di espansione ai veicoli di piccole dimensioni. Un’altra stazione nel giacimento di Risha entrerà in funzione entro la fine dell’anno con una capacità fino a 1,5 milioni di metri cubi, supportata da cinque unità mobili aggiuntive.