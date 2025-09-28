Inaugurato in Cina il ponte più alto del mondo: rivoluzione nei trasporti | FOTO

Oggi, nella provincia sudoccidentale cinese di Guizhou è stato aperto al traffico il Huajiang Grand Canyon Bridge, il ponte più alto del mondo. La nuova infrastruttura riduce drasticamente i tempi di percorrenza attraverso il profondo canyon da 2 ore a soli 2 minuti, dopo 3 anni di lavori di costruzione. La struttura si innalza 625 metri sopra il fiume Beipan, rendendola quasi 9 volte più alta del celebre Golden Gate Bridge di San Francisco. Con una campata principale di 1.420 metri, il ponte detiene il primato mondiale come più lungo ponte sospeso a travata metallica in territorio montano, secondo quanto hanno riportato le autorità provinciali di Guizhou.

La Cina inaugura il ponte più alto del mondo

Il ponte attraversa il Huajiang Grand Canyon e si estende per 2.890 metri. L’opera rappresenta l’ultimo tassello nella rete infrastrutturale in rapida espansione della seconda economia mondiale.

Il precedente record di ponte più alto al mondo, anch’esso situato sul fiume Beipan a poco più di 100 km dal nuovo ponte, era stato stabilito nel 2016 con un’altezza verticale di 565,4 metri dal piano del ponte alla superficie del fiume sottostante.

Rivoluzione nel Guizhou

Negli ultimi anni, Guizhou, una delle province meno sviluppate della Cina, ha costruito oltre 30mila ponti nel suo territorio montuoso, ospitando quasi la metà dei 100 ponti più alti del mondo, inclusi 3 dei più elevati mai realizzati. Questo sviluppo infrastrutturale ha trasformato la regione, migliorando connettività e mobilità e rafforzando il ruolo strategico della provincia nel panorama nazionale.

Il Huajiang Grand Canyon Bridge non è solo un trionfo ingegneristico: è anche un simbolo della capacità della Cina di superare sfide geografiche estreme attraverso l’innovazione e la tecnologia nel settore delle infrastrutture.